КХЛ разберется со "скрытой арендой"

Сегодня, 27 марта состоялось заседание Совета Директоров КХЛ, на котором была представлена структура Чемпионата и утвержден состав участников сезона 2019/2020, сообщает официальный сайт лиги.

КХЛ в процессе инспекции выявила ряд проблем у клубов. Лига разработает ряд единых рекомендаций для команд.

– Комитет Совета Директоров по контролю за деятельностью клубов КХЛ продолжает работу и провел проверки в клубах "Спартак", СКА, "Йокерит", "Сибирь", "Торпедо", на очереди "Трактор" и "Ак Барс". В результате состоявшихся инспекций был выявлен и систематизирован ряд общих и индивидуальных проблем клубов. Для решения общих вопросов клубов Лига разработает ряд единых рекомендаций. В дальнейшем они будут интегрированы в работу с клубами. Лига продолжит проверки и контрольные мероприятия – в скором времени они пройдут в ХК "Сочи", ЦСКА, ХК "Динамо"​ Москва, – написано в заявлении КХЛ на сайте.

Совет директоров КХЛ также рассказал о проверках контрактов, которых относят к "скрытой" аренде.

– В ходе проверок были выявлены контракты, которые можно отнести к видам скрытой аренды. Совет директоров поручил Лиге разобраться с данным вопросом. Для этого будет создана Рабочая группа по вопросу регулирования аренды хоккеистов (временного перехода с сохранением прав на игрока). В Рабочую группу войдут представители клубов КХЛ и ответственные сотрудники Лиги, – приводит слова руководителей лиги пресс-служба КХЛ.

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