КХЛ рассмотрит высказывания Разина после матча с «Нефтехимиком» в предсезонном турнире
Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал ситуацию, которая произошла в матче Мемориала Ромазана между «Металлургом» и «Нефтехимиком».
Во время игры нападающий магнитогорского клуба Даниил Вовченко получил серьезную травму после столкновения с защитником команды из Нижнекамска Романом Абросимовым. Судьи не нашли нарушения в данном эпизоде, после чего главный тренер «Магнитки» Андрей Разин в знак протеста увел свою команду со льда.
«Андрея Разина не красят высказывания, которые он позволил себе летом после матча с «Нефтехимиком». Сейчас КХЛ будет дорабатывать положение по этике. Тогда мы сможем вызывать фигурантов дела, разговаривать с ними и, если потребуется, накладывать штрафы», — заявил Морозов.
По окончании матча с «Нефтехимиком» Разин раскритиковал мнение главного тренера нижнекамцев Олега Леонтьева, который посчитал Вовченко виноватым в данном эпизоде.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|3
|3
|0
|6
|2
|Автомобилист
|3
|2
|1
|4
|3
|Нефтехимик
|3
|2
|1
|4
|4
|Сал. Юлаев
|2
|2
|0
|4
|5
|Трактор
|3
|1
|2
|3
|6
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|7
|Амур
|3
|1
|2
|2
|8
|Лада
|3
|1
|2
|2
|9
|Металлург Мг
|3
|1
|2
|2
|10
|Ак Барс
|3
|1
|2
|2
|11
|Барыс
|3
|0
|3
|1
|12
|Сибирь
|3
|0
|3
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|3
|3
|0
|6
|2
|Спартак
|3
|2
|1
|5
|3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|4
|4
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|5
|Витязь
|3
|2
|1
|4
|6
|Куньлунь РС
|3
|2
|1
|4
|7
|СКА
|3
|1
|2
|3
|8
|Торпедо
|3
|1
|2
|3
|9
|Динамо Мн
|2
|1
|1
|2
|10
|Динамо М
|3
|1
|2
|2
|11
|Сочи
|2
|1
|1
|2
|11.09
|16:30
|
Авангард – Амур
|- : -
|11.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Автомобилист
|- : -
|11.09
|19:30
|
Витязь – Динамо Мн
|- : -