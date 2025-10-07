Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:00

КХЛ, расписание и результаты: «Торпедо» — «Металлург», «Спартак» — «Шанхай Дрэгонс» и другие матчи 7 октября

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Фото ХК «Торпедо»
Матчи FONBET чемпионата КХЛ.

7 октября, вторник

Во вторник, 7 октября, в КХЛ состоятся матчи «Лада» — «Сочи», «Ак Барс» — «Барыс», «Торпедо» — «Металлург», «Нефтехимик» — «Амур», «Спартак» — «Шанхай Дрэгонс».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
7 октября, 18:00. Лада Арена
Лада
Сочи
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
7 октября, 19:00. Татнефть-Арена
Ак Барс
Барыс
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
7 октября, 19:00. КРК Нагорный
Торпедо
Металлург Мг
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
7 октября, 19:00. Нефтехим-Арена
Нефтехимик
Амур
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
7 октября, 19:30. Мегаспорт
Спартак
Шанхай Дрэгонс

Календарь всех матчей сезона-2025/26 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
КХЛ
Читайте также
Что говорят о Сергее Бобровском перед сезоном НХЛ 2025/26
Перешедший на сторону ВСУ экс-офицер Ступников оставил в РФ долги по кредитам
Глава Минтруда предложил принцип «двух ключей» для поддержки неработающих людей
Ферстаппен продолжает сокращать отрыв от «Макларенов». Успеет ли до конца сезона?
Загранпаспорт россиян могут аннулировать из-за ошибок. Что нужно знать
Конфликт между «ПСЖ» и Федерацией футбола Франции продолжается: теперь из-за травмы Барколя
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Главный тренер «Локомотива» Хартли: «Хорошо, что находим пути к победе, несмотря на количество удалений»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 12 9 3 20
2 Авангард 12 9 3 18
3 Автомобилист 13 8 5 17
4 Нефтехимик 12 7 5 14
5 Трактор 13 5 8 14
6 Ак Барс 12 6 6 13
7 Адмирал 11 5 6 12
8 Барыс 12 5 7 12
9 Сибирь 11 5 6 10
10 Амур 11 3 8 8
11 Салават Юлаев 10 3 7 8
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 13 9 4 20
2 Торпедо НН 13 8 5 17
3 Динамо Мн 11 7 4 16
4 Шанхай Дрэгонс 10 6 4 14
5 ЦСКА 12 6 6 13
6 Спартак 12 5 7 13
7 Динамо М 11 6 5 13
8 Северсталь 12 6 6 12
9 СКА 12 5 7 12
10 Сочи 11 4 7 9
11 Лада 12 2 10 6
Результаты / календарь
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
7.10 18:00
Лада – Сочи
 - : -
7.10 19:00
Торпедо НН – Металлург Мг
 - : -
7.10 19:00
Ак Барс – Барыс
 - : -
7.10 19:00
Нефтехимик – Амур
 - : -
7.10 19:30
Спартак – Шанхай Дрэгонс
 - : -
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости