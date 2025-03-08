КХЛ, результаты и видео голов: «Торпедо» обыграло «Спартак», СКА победил «Металлург» и другие матчи 8 марта
8 марта
«Трактор» (Челябинск) — «Северсталь» (Череповец) — 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
Голы: Дер-Аргучинцев — 11 (Робинсон, Телегин), 13:27 — 1:0. Дронов — 13 (Дэй, Светлаков), 30:23 — 2:0. Светлаков — 16 (бол., Глотов, Ткачев), 40:47 — 3:0. Пилипенко — 29 (Буренов, Аймурзин), 44:22 — 3:1. Шабанов — 21 (Кадейкин), 49:28 — 4:1. Коростелев — 17 (бол., Кравцов, Шабанов), 57:27 — 5:1.
Вратари: Фукале — Самойлов.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 28 (4+12+12) — 31 (13+8+10).
Судьи: Гамалей, Сидоренко.
8 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
«Барыс» (Астана) — ЦСКА — 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)
Голы: Провольнев — 5 (Афанасьев, Кэсселс), 1:21 — 0:1. Галиев — 4 (бол., Соркин, Карнаухов), 8:05 — 0:2. Галиев — 5 (Афанасьев), 21:35 — 0:3.
Вратари: Шестаков — Хомченко.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 27 (9+5+13) — 29 (10+8+11).
Судьи: Кочетов, Ромасько.
8 марта. Астана. Барыс-Арена.
«Лада» (Тольятти) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Березин — 3 (Камара), 61:34 — 1:0.
Вратари: Трушков — Костин.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 21 (4+9+7+1) — 49 (15+16+17+1).
Судьи: Бирин, Дударов.
8 марта. Тольятти. Лада Арена.
«Ак Барс» — «Авангард» — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
Голы: Прохоркин — 10 (Коледов), 21:55 — 0:1. Фьоре — 9 (Чистяков), 34:03 — 0:2.
Вратари: Билялов (57:54) — Серебряков.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 35 (5+8+22) — 29 (15+9+5).
Судьи: Белов, Овчинников.
8 марта. Казань. Татнефть-Арена.
«Торпедо» — «Спартак» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Летунов — 13 (Тертышный), 16:18 — 1:0. Крутов — 4 (Виноградов, Свечников), 54:04 — 2:0. Воронин — 10 (мен., п.в.), 59:47 — 3:0.
Вратари: Кульбаков — Николаев (58:22 — 59:47).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 32 (11+11+10) — 22 (7+5+10).
Судьи: Акузовский, Сергеев.
8 марта. Нижний Новгород. КРК Нагорный.
СКА — «Металлург» — 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)
Голы: Никишин — 17 (Юдин, Хайруллин), 9:58 — 1:0. Силантьев — 14 (Канцеров), 16:57 — 1:1. Силантьев — 15 (Зернов, Канцеров), 19:44 — 1:2. Толчинский — 5 (бол., Грицюк, Никишин), 31:10 — 2:2. Зыков — 15 (Воробьев, Никишин), 42:32 — 3:2. Толчинский — 6 (Дедунов, Зинченко), 45:51 — 4:2.
Вратари: Заврагин — Набоков (Смолин, 46:05).
Штраф: 0 — 6.
Броски: 28 (9+9+10) — 21 (4+9+8).
Судьи: Гашилов, Оскирко.
8 марта. Санкт-Петербург. СКА Арена.
«Сочи» — «Витязь» — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Голы: Макеев — 14 (Валенцов, Галузин), 10:47 — 0:1. Заседа — 8 (Макеев), 12:56 — 0:2. Цицюра — 7 (Чивилев, Кареев), 22:42 — 0:3. Бусыгин — 6 (Бучельников, Барак), 24:41 — 0:4. Ежов — 1 (бол., Чивилев, Бусыгин), 50:34 — 0:5.
Вратари: Волохин (Тулинов, 24:41) — Кареев.
Штраф: 14 — 8.
Броски: 27 (8+9+10) — 33 (11+11+11).
Судьи: Метальников, Шувалов.
8 марта. Сочи. ДС Большой.
Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3