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8 марта 2025, 19:25

КХЛ, результаты и видео голов: «Торпедо» обыграло «Спартак», СКА победил «Металлург» и другие матчи 8 марта

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Нападающий СКА Иван Демидов.
Фото Global Look Press
Матчи FONBET Чемпионата КХЛ.

8 марта

«Трактор» (Челябинск) — «Северсталь» (Череповец) — 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
Голы: Дер-Аргучинцев — 11 (Робинсон, Телегин), 13:27 — 1:0. Дронов — 13 (Дэй, Светлаков), 30:23 — 2:0. Светлаков — 16 (бол., Глотов, Ткачев), 40:47 — 3:0. Пилипенко — 29 (Буренов, Аймурзин), 44:22 — 3:1. Шабанов — 21 (Кадейкин), 49:28 — 4:1. Коростелев — 17 (бол., Кравцов, Шабанов), 57:27 — 5:1.
Вратари: Фукале — Самойлов.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 28 (4+12+12) — 31 (13+8+10).
Судьи: Гамалей, Сидоренко.
8 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

«Барыс» (Астана) — ЦСКА — 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)
Голы: Провольнев — 5 (Афанасьев, Кэсселс), 1:21 — 0:1. Галиев — 4 (бол., Соркин, Карнаухов), 8:05 — 0:2. Галиев — 5 (Афанасьев), 21:35 — 0:3.
Вратари: Шестаков — Хомченко.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 27 (9+5+13) — 29 (10+8+11).
Судьи: Кочетов, Ромасько.
8 марта. Астана. Барыс-Арена.

«Лада» (Тольятти) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Березин — 3 (Камара), 61:34 — 1:0.
Вратари: Трушков — Костин.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 21 (4+9+7+1) — 49 (15+16+17+1).
Судьи: Бирин, Дударов.
8 марта. Тольятти. Лада Арена.

«Ак Барс» — «Авангард» — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
Голы: Прохоркин — 10 (Коледов), 21:55 — 0:1. Фьоре — 9 (Чистяков), 34:03 — 0:2.
Вратари: Билялов (57:54) — Серебряков.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 35 (5+8+22) — 29 (15+9+5).
Судьи: Белов, Овчинников.
8 марта. Казань. Татнефть-Арена.

«Торпедо» — «Спартак» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Летунов — 13 (Тертышный), 16:18 — 1:0. Крутов — 4 (Виноградов, Свечников), 54:04 — 2:0. Воронин — 10 (мен., п.в.), 59:47 — 3:0.
Вратари: Кульбаков — Николаев (58:22 — 59:47).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 32 (11+11+10) — 22 (7+5+10).
Судьи: Акузовский, Сергеев.
8 марта. Нижний Новгород. КРК Нагорный.

СКА — «Металлург» — 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)
Голы: Никишин — 17 (Юдин, Хайруллин), 9:58 — 1:0. Силантьев — 14 (Канцеров), 16:57 — 1:1. Силантьев — 15 (Зернов, Канцеров), 19:44 — 1:2. Толчинский — 5 (бол., Грицюк, Никишин), 31:10 — 2:2. Зыков — 15 (Воробьев, Никишин), 42:32 — 3:2. Толчинский — 6 (Дедунов, Зинченко), 45:51 — 4:2.
Вратари: Заврагин — Набоков (Смолин, 46:05).
Штраф: 0 — 6.
Броски: 28 (9+9+10) — 21 (4+9+8).
Судьи: Гашилов, Оскирко.
8 марта. Санкт-Петербург. СКА Арена.

«Сочи» — «Витязь» — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Голы: Макеев — 14 (Валенцов, Галузин), 10:47 — 0:1. Заседа — 8 (Макеев), 12:56 — 0:2. Цицюра — 7 (Чивилев, Кареев), 22:42 — 0:3. Бусыгин — 6 (Бучельников, Барак), 24:41 — 0:4. Ежов — 1 (бол., Чивилев, Бусыгин), 50:34 — 0:5.
Вратари: Волохин (Тулинов, 24:41) — Кареев.
Штраф: 14 — 8.
Броски: 27 (8+9+10) — 33 (11+11+11).
Судьи: Метальников, Шувалов.
8 марта. Сочи. ДС Большой.

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Турнирная таблица чемпионата КХЛ

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«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
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«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 49 19 105
2 Авангард 68 47 21 99
3 Ак Барс 68 43 25 94
4 Автомобилист 68 40 28 84
5 Салават Юлаев 68 36 32 78
6 Трактор 68 33 35 75
7 Нефтехимик 68 34 34 71
8 Сибирь 68 30 38 69
9 Амур 68 26 42 60
10 Барыс 68 21 47 54
11 Адмирал 68 20 48 52
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 46 22 98
2 Динамо Мн 68 39 29 88
3 Северсталь 68 40 28 86
4 ЦСКА 68 38 30 84
5 СКА 68 37 31 81
6 Торпедо НН 68 37 31 81
7 Динамо М 68 38 30 81
8 Спартак 68 35 33 79
9 Шанхай Дрэгонс 68 21 47 54
10 Лада 68 20 48 47
11 Сочи 68 18 50 44
Финал Счет в серии
Локомотив - Ак Барс
Локомотив - Ак Барс
4 - 2
1. Локомотив - Ак Барс
3 - 1
2. Локомотив - Ак Барс
1 - 5
3. Ак Барс - Локомотив
1 - 4
4. Ак Барс - Локомотив
2 - 1
5. Локомотив - Ак Барс
4 - 1
6. Ак Барс - Локомотив
2 - 3
4 - 2
1/2 финала
Металлург Мг - Ак Барс
Металлург Мг - Ак Барс
1 - 4
1. Металлург Мг - Ак Барс
2 - 5
2. Металлург Мг - Ак Барс
4 - 2
3. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
4. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
5. Металлург Мг - Ак Барс
3 - 4
1 - 4
Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
4 - 3
1. Локомотив - Авангард
2 - 5
2. Локомотив - Авангард
1 - 3
3. Авангард - Локомотив
2 - 4
4. Авангард - Локомотив
2 - 0
5. Локомотив - Авангард
4 - 0
6. Авангард - Локомотив
2 - 3
7. Локомотив - Авангард
4 - 3
4 - 3
1/4 финала
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
1. Динамо Мн - Ак Барс
1 - 2
2. Динамо Мн - Ак Барс
4 - 5
3. Ак Барс - Динамо Мн
4 - 0
4. Ак Барс - Динамо Мн
3 - 2
0 - 4
Металлург Мг - Торпедо
Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
1. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
2. Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
3. Торпедо - Металлург Мг
2 - 4
4. Торпедо - Металлург Мг
3 - 2
5. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
4 - 1
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
1. Локомотив - Сал. Юлаев
1 - 0
2. Локомотив - Сал. Юлаев
2 - 0
3. Сал. Юлаев - Локомотив
2 - 3
4. Сал. Юлаев - Локомотив
0 - 4
4 - 0
Авангард - ЦСКА
Авангард - ЦСКА
4 - 1
1. Авангард - ЦСКА
3 - 0
2. Авангард - ЦСКА
3 - 2
3. ЦСКА - Авангард
2 - 3
4. ЦСКА - Авангард
3 - 1
5. Авангард - ЦСКА
2 - 1
4 - 1
1/8 финала
Металлург Мг - Сибирь
Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
1. Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
2. Металлург Мг - Сибирь
5 - 1
3. Сибирь - Металлург Мг
1 - 3
4. Сибирь - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Сибирь
1 - 0
4 - 1
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
1. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
2. Динамо Мн - Динамо М
4 - 1
3. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
4. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
4 - 0
Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак
4 - 1
1. Локомотив - Спартак
5 - 3
2. Локомотив - Спартак
1 - 2
3. Спартак - Локомотив
3 - 4
4. Спартак - Локомотив
0 - 2
5. Локомотив - Спартак
3 - 2
4 - 1
Авангард - Нефтехимик
Авангард - Нефтехимик
4 - 1
1. Авангард - Нефтехимик
4 - 2
2. Авангард - Нефтехимик
3 - 4
3. Нефтехимик - Авангард
1 - 2
4. Нефтехимик - Авангард
2 - 5
5. Авангард - Нефтехимик
4 - 3
4 - 1
Северсталь - Торпедо
Северсталь - Торпедо
1 - 4
1. Северсталь - Торпедо
1 - 4
2. Северсталь - Торпедо
4 - 0
3. Торпедо - Северсталь
3 - 1
4. Торпедо - Северсталь
3 - 2
5. Северсталь - Торпедо
3 - 4
1 - 4
ЦСКА - СКА
ЦСКА - СКА
4 - 1
1. ЦСКА - СКА
3 - 2
2. ЦСКА - СКА
4 - 2
3. СКА - ЦСКА
1 - 0
4. СКА - ЦСКА
2 - 4
5. ЦСКА - СКА
6 - 2
4 - 1
Ак Барс - Трактор
Ак Барс - Трактор
4 - 1
1. Ак Барс - Трактор
3 - 2
2. Ак Барс - Трактор
4 - 2
3. Трактор - Ак Барс
3 - 2
4. Трактор - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Трактор
2 - 1
4 - 1
Автомобилист - Сал. Юлаев
Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 4
1. Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 0
2. Автомобилист - Сал. Юлаев
0 - 1
3. Сал. Юлаев - Автомобилист
4 - 3
4. Сал. Юлаев - Автомобилист
5 - 2
5. Автомобилист - Сал. Юлаев
5 - 2
6. Сал. Юлаев - Автомобилист
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