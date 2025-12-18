КХЛ, результаты и видео голов: СКА победил «Ак Барс», «Локомотив» обыграл ЦСКА и другие матчи 18 декабря

Матчи FONBET чемпионата КХЛ.

В четверг, 18 декабря, в КХЛ состоялись матчи: «Автомобилист» — «Динамо» Минск (3:2 Б), «Северсталь» — «Салават Юлаев» (1:2), «Локомотив» — ЦСКА (2:1 Б), «Нефтехимик» — «Авангард» (0:3), «Динамо» Москва — «Барыс» (2:4), СКА — «Ак Барс» (3:2).

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

18 декабря, 17:00. УГМК Арена (Екатеринбург) Автомобилист Динамо Мн

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

18 декабря, 19:00. Ледовый дворец (Череповец) Северсталь Салават Юлаев

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

18 декабря, 19:00. Арена-2000 (Ярославль) Локомотив ЦСКА

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

18 декабря, 19:00. Нефтехим-Арена (Нижнекамск) Нефтехимик Авангард

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

18 декабря, 19:30. ВТБ Арена (Москва) Динамо М Барыс

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

18 декабря, 19:30. Ледовый дворец (Санкт-Петербург) СКА Ак Барс

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Матч «Локомотив» — ЦСКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс