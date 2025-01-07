КХЛ, расписание и результаты 7 января: «Металлург» — «Адмирал», «Динамо» Минск — ЦСКА и другие
Матчи FONBET Чемпионата КХЛ.
7 января
14.00 мск. «Трактор» — «Лада»
14.30. «Металлург» — «Адмирал»
17.00. «Сочи» — «Динамо» Москва
17.00. «Локомотив» — «Витязь»
17.00. «Куньлунь» — «Амур»
17.10. «Динамо» Минск — ЦСКА
17.30. «Барыс» — «Автомобилист»
Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|43
|33
|10
|68
|2
|ЦСКА
|41
|25
|16
|57
|3
|Спартак
|40
|25
|15
|55
|4
|СКА
|41
|25
|16
|54
|5
|Динамо М
|42
|25
|17
|53
|6
|Северсталь
|42
|26
|16
|52
|7
|Динамо Мн
|42
|23
|19
|51
|8
|Торпедо
|41
|18
|23
|44
|9
|Куньлунь РС
|41
|17
|24
|38
|10
|Витязь
|41
|16
|25
|37
|11
|Сочи
|40
|12
|28
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|43
|26
|17
|57
|2
|Сал. Юлаев
|40
|27
|13
|56
|3
|Ак Барс
|40
|25
|15
|52
|4
|Металлург Мг
|42
|25
|17
|52
|5
|Автомобилист
|40
|21
|19
|48
|6
|Авангард
|41
|20
|21
|43
|7
|Адмирал
|41
|18
|23
|42
|8
|Сибирь
|40
|18
|22
|39
|9
|Нефтехимик
|42
|14
|28
|39
|10
|Лада
|39
|16
|23
|37
|11
|Барыс
|44
|10
|34
|23
|12
|Амур
|42
|9
|33
|23
Результаты / календарь
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
|7.01
|14:00
|
Трактор – Лада
|- : -
|7.01
|14:30
|
Металлург Мг – Адмирал
|- : -
|7.01
|17:00
|
Сочи – Динамо М
|- : -
|7.01
|17:00
|
Куньлунь РС – Амур
|- : -
|7.01
|17:00
|
Локомотив – Витязь
|- : -
|7.01
|17:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
|- : -
|7.01
|17:30
|
Барыс – Автомобилист
|- : -
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