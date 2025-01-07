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Сегодня, 08:45

КХЛ, расписание и результаты 7 января: «Металлург» — «Адмирал», «Динамо» Минск — ЦСКА и другие

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Игрок ЦСКА Колби Уильямс.
Фото ХК ЦСКА
Матчи FONBET Чемпионата КХЛ.

7 января

14.00 мск. «Трактор» — «Лада»

14.30. «Металлург» — «Адмирал»

17.00. «Сочи» — «Динамо» Москва

17.00. «Локомотив» — «Витязь»

17.00. «Куньлунь» — «Амур»

17.10. «Динамо» Минск — ЦСКА

17.30. «Барыс» — «Автомобилист»

Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

КХЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 43 33 10 68
2 ЦСКА 41 25 16 57
3 Спартак 40 25 15 55
4 СКА 41 25 16 54
5 Динамо М 42 25 17 53
6 Северсталь 42 26 16 52
7 Динамо Мн 42 23 19 51
8 Торпедо 41 18 23 44
9 Куньлунь РС 41 17 24 38
10 Витязь 41 16 25 37
11 Сочи 40 12 28 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 43 26 17 57
2 Сал. Юлаев 40 27 13 56
3 Ак Барс 40 25 15 52
4 Металлург Мг 42 25 17 52
5 Автомобилист 40 21 19 48
6 Авангард 41 20 21 43
7 Адмирал 41 18 23 42
8 Сибирь 40 18 22 39
9 Нефтехимик 42 14 28 39
10 Лада 39 16 23 37
11 Барыс 44 10 34 23
12 Амур 42 9 33 23
Результаты / календарь
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
7.01 14:00
Трактор – Лада
 - : -
7.01 14:30
Металлург Мг – Адмирал
 - : -
7.01 17:00
Сочи – Динамо М
 - : -
7.01 17:00
Куньлунь РС – Амур
 - : -
7.01 17:00
Локомотив – Витязь
 - : -
7.01 17:10
Динамо Мн – ЦСКА
 - : -
7.01 17:30
Барыс – Автомобилист
 - : -
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