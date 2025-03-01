Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

КХЛ, результаты и видео голов: ЦСКА обыграл «Торпедо» и другие матчи 1 марта

Защитник ЦСКА Никита Нестеров.
Фото Global Look Press
Матчи FONBET Чемпионата КХЛ.

1 марта

«Металлург» — «Автомобилист» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы: Да Коста — 14 (Голышев), 27:12 — 0:1. Силантьев — 12 (Петунин, М. Хабаров), 30:52 — 1:1. Рендулич — 2 (Михайлис), 50:17 — 2:1. Силантьев — 13 (Петунин, М. Хабаров), 57:03 — 3:1.
Вратари: Набоков — Аликин.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 32 (8+15+9) — 27 (10+8+9).
Судьи: Белов, Оскирко.
1 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7340 зрителей.

ЦСКА — «Торпедо» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Голы: Гончарук — 14 (бол., Кагарлицкий, Войнов), 1:11 — 0:1. Гурьянов — 19 (Седов), 17:17 — 1:1. Нестеров — 7 (Фатеев, Исхаков), 34:59 — 2:1. Седов — 2 (Гурьянов, Кэсселс), 39:48 — 3:1. Артамонов — 21 (Атанасов, Линч), 57:34 — 3:2. Гурьянов — 20 (п.в., Соркин), 58:40 — 4:2.
Вратари: Гамзин — Кульбаков (56:40 — 57:34, 57:53 — 58:40, 58:47).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 33 (12+13+8) — 32 (11+8+13).
Судьи: Бондарь, Фатеев.
1 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 8473 зрителя.

«Динамо» Москва — «Куньлунь» — 6:3 (0:1, 4:2, 2:0)
Голы: Лихачев — 8 (Граовац), 1:50 — 0:1. Сикьюра — 11 (Сизов), 23:58 — 1:1. Локхарт — 14 (Рибар, Кленденинг), 24:46 — 1:2. Ожиганов — 5 (бол., Рашевский, Комтуа), 26:39 — 2:2. Сикьюра — 12 (Гусев, Уил), 28:44 — 3:2. С. Фу — 16 (бол., Локхарт, Лихачев), 34:29 — 3:3. Кудрявцев — 7 (Джиошвили, Чернов), 34:54 — 4:3. Слепышев — 3 (Ильенко, Готовец), 45:05 — 5:3. Римашевский — 6 (Ильенко), 55:46 — 6:3.
Вратари: Моторыгин — Рибар.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 44 (15+16+13) — 26 (8+12+6).
Судьи: Лаврентьев, Метальников.
1 марта. Москва. «ВТБ Арена». 9056 зрителей.

Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
Читайте также
Спасибо, Лео, за волшебство. Рабинер — о прощании Месси со сборной Аргентины
Если Барко и уйдет, то только в «ПСЖ», цель — чемпионство, а из-за Дзюбы пришлось слушать про лукавство. О чем еще говорил спортдир «Спартака» Кахигао
«Ждите плохих новостей». Глава МОК начинает большую чистку олимпийской программы
Популярное видео
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Отстранение Андрея Разина — ошибка
Отстранение Андрея Разина — ошибка
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА не остановить. Зачем Гусеву «Сочи». Кузнецов покинул «Сибирь»
ЦСКА не остановить. Зачем Гусеву «Сочи». Кузнецов покинул «Сибирь»
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Каменев поехал в ECHL. Русские новички в Америке
Каменев поехал в ECHL. Русские новички в Америке
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ЦСКА обыграл «Торпедо» и одержал четвертую победу подряд

СКА досрочно вышел в плей-офф КХЛ после поражения «Куньлуня»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 14 10 4 21
2 Нефтехимик 13 8 5 18
3 Салават Юлаев 13 7 6 15
4 Ак Барс 13 7 6 15
5 Автомобилист 13 6 7 14
6 Барыс 12 7 5 14
7 Амур 12 6 6 13
8 Адмирал 13 4 9 11
9 Трактор 11 5 6 10
10 Авангард 11 5 6 10
11 Сибирь 13 3 10 9
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 13 10 3 20
2 ЦСКА 13 10 3 20
3 Торпедо НН 12 9 3 18
4 Шанхай Дрэгонс 11 8 3 17
5 СКА 11 8 3 16
6 Спартак 13 6 7 14
7 Северсталь 12 6 6 14
8 Динамо Мн 12 4 8 13
9 Динамо М 14 5 9 12
10 Лада 13 1 12 5
11 Сочи 12 2 10 4
Результаты / календарь
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
8.10 17:00 Трактор – Амур - : -
8.10 17:10 Динамо Мн – СКА - : -
8.10 19:00 Нефтехимик – Авангард - : -
8.10 19:00 Торпедо НН – Северсталь - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости