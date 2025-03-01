КХЛ, результаты и видео голов: ЦСКА обыграл «Торпедо» и другие матчи 1 марта
1 марта
«Металлург» — «Автомобилист» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы: Да Коста — 14 (Голышев), 27:12 — 0:1. Силантьев — 12 (Петунин, М. Хабаров), 30:52 — 1:1. Рендулич — 2 (Михайлис), 50:17 — 2:1. Силантьев — 13 (Петунин, М. Хабаров), 57:03 — 3:1.
Вратари: Набоков — Аликин.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 32 (8+15+9) — 27 (10+8+9).
Судьи: Белов, Оскирко.
1 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7340 зрителей.
ЦСКА — «Торпедо» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Голы: Гончарук — 14 (бол., Кагарлицкий, Войнов), 1:11 — 0:1. Гурьянов — 19 (Седов), 17:17 — 1:1. Нестеров — 7 (Фатеев, Исхаков), 34:59 — 2:1. Седов — 2 (Гурьянов, Кэсселс), 39:48 — 3:1. Артамонов — 21 (Атанасов, Линч), 57:34 — 3:2. Гурьянов — 20 (п.в., Соркин), 58:40 — 4:2.
Вратари: Гамзин — Кульбаков (56:40 — 57:34, 57:53 — 58:40, 58:47).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 33 (12+13+8) — 32 (11+8+13).
Судьи: Бондарь, Фатеев.
1 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 8473 зрителя.
«Динамо» Москва — «Куньлунь» — 6:3 (0:1, 4:2, 2:0)
Голы: Лихачев — 8 (Граовац), 1:50 — 0:1. Сикьюра — 11 (Сизов), 23:58 — 1:1. Локхарт — 14 (Рибар, Кленденинг), 24:46 — 1:2. Ожиганов — 5 (бол., Рашевский, Комтуа), 26:39 — 2:2. Сикьюра — 12 (Гусев, Уил), 28:44 — 3:2. С. Фу — 16 (бол., Локхарт, Лихачев), 34:29 — 3:3. Кудрявцев — 7 (Джиошвили, Чернов), 34:54 — 4:3. Слепышев — 3 (Ильенко, Готовец), 45:05 — 5:3. Римашевский — 6 (Ильенко), 55:46 — 6:3.
Вратари: Моторыгин — Рибар.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 44 (15+16+13) — 26 (8+12+6).
Судьи: Лаврентьев, Метальников.
1 марта. Москва. «ВТБ Арена». 9056 зрителей.
Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|14
|10
|4
|21
|2
|Нефтехимик
|13
|8
|5
|18
|3
|Салават Юлаев
|13
|7
|6
|15
|4
|Ак Барс
|13
|7
|6
|15
|5
|Автомобилист
|13
|6
|7
|14
|6
|Барыс
|12
|7
|5
|14
|7
|Амур
|12
|6
|6
|13
|8
|Адмирал
|13
|4
|9
|11
|9
|Трактор
|11
|5
|6
|10
|10
|Авангард
|11
|5
|6
|10
|11
|Сибирь
|13
|3
|10
|9
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|13
|10
|3
|20
|2
|ЦСКА
|13
|10
|3
|20
|3
|Торпедо НН
|12
|9
|3
|18
|4
|Шанхай Дрэгонс
|11
|8
|3
|17
|5
|СКА
|11
|8
|3
|16
|6
|Спартак
|13
|6
|7
|14
|7
|Северсталь
|12
|6
|6
|14
|8
|Динамо Мн
|12
|4
|8
|13
|9
|Динамо М
|14
|5
|9
|12
|10
|Лада
|13
|1
|12
|5
|11
|Сочи
|12
|2
|10
|4
|8.10
|17:00
|Трактор – Амур
|- : -
|8.10
|17:10
|Динамо Мн – СКА
|- : -
|8.10
|19:00
|Нефтехимик – Авангард
|- : -
|8.10
|19:00
|Торпедо НН – Северсталь
|- : -