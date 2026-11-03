Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ
КХЛ: расписание, результаты и видео голов 3 ноября 2026: Металлург — ЦСКА, Шанхай Дрэгонс — Северсталь, Сочи — Нефтехимик

КХЛ, расписание и результаты 3 ноября: «Металлург» — ЦСКА, «Сочи» — «Нефтехимик». Все матчи

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Сергей Толчинский.
Фото ХК «Металлург»
Матчи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

3 ноября пройдут три игры: «Металлург» — ЦСКА, «Шанхай Дрэгонс» — «Северсталь» и «Сочи» — «Нефтехимик».

3 ноября, вторник

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
3 ноября, 17:00. Арена-Металлург (Магнитогорск)
Металлург Мг
ЦСКА
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
3 ноября, 19:30. СКА Арена (Санкт-Петербург)
Шанхай Дрэгонс
Северсталь
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
3 ноября, 19:30. ДС Большой (Сочи)
Сочи
Нефтехимик

Календарь и результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ-2026/27

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2026-2027/
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
Читайте также
Капризов идет в темпе Малкина. Кого из русских легенд НХЛ он обгонит в ближайшие годы?
«Это не вопрос денег. Дело в уважении». Кучеров впервые объяснил, почему запросил обмен из «Тампы»
Европа с Гашеком в панике готовит шантаж, Украину могут снять с ЧМ ради России. Что произошло после решения CAS вернуть наш хоккей
Популярное видео
Что происходит с минским «Динамо»?
Что происходит с минским «Динамо»?
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Сборные России должны вернуть на турниры. Кучеров просит обмен
Сборные России должны вернуть на турниры. Кучеров просит обмен
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
«Калгари» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Шафранов — новый тренер «Металлурга». Никишин вернулся в «Каролину»
Шафранов — новый тренер «Металлурга». Никишин вернулся в «Каролину»
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Разин: «Чистка в СКА? На заборе тоже многое написано. Я пришел и шашкой помахал — такого не будет»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 23 17 6 36
2 Нефтехимик 22 12 10 27
3 Барыс 21 12 9 25
4 Ак Барс 23 11 12 24
5 Амур 21 11 10 23
6 Автомобилист 21 10 11 22
7 Авангард 20 10 10 22
8 Салават Юлаев 22 10 12 21
9 Адмирал 21 9 12 21
10 Сибирь 23 8 15 19
11 Трактор 21 8 13 19
Западная конференция И В П О
1 ЦСКА 21 16 5 32
2 Локомотив 21 15 6 30
3 Торпедо НН 21 13 8 29
4 Спартак 22 12 10 28
5 Шанхай Дрэгонс 20 13 7 28
6 Северсталь 22 12 10 26
7 Динамо М 24 9 15 23
8 Динамо Мн 22 8 14 22
9 СКА 20 10 10 21
10 Сочи 21 7 14 14
11 Лада 22 4 18 13
Результаты / календарь
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
3.11 17:00 Металлург Мг – ЦСКА - : -
3.11 19:30 Шанхай Дрэгонс – Северсталь - : -
3.11 19:30 Сочи – Нефтехимик - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости