Сегодня, 09:30

КХЛ, расписание и результаты 20 ноября: «Автомобилист» — «Металлург», «Торпедо» — «Спартак» и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Сиряцкий и Макар Хабаров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Матчи FONBET чемпионата КХЛ.

В четверг пройдут шесть матчей КХЛ: «Автомобилист» — «Металлург», «Трактор» — «Амур», «Северсталь» — «Адмирал», «Динамо» Минск — ЦСКА, «Динамо» Москва — «Сибирь», «Торпедо» — «Спартак».

20 ноября, четверг

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
20 ноября, 17:00. УГМК Арена (Екатеринбург)
Автомобилист
Металлург Мг
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
20 ноября, 17:00. ЛА "Трактор" им. В. Белоусова (Челябинск)
Трактор
Амур
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
20 ноября, 19:00. Ледовый дворец (Череповец)
Северсталь
Адмирал
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
20 ноября, 19:30. Минск-Арена (Минск)
Динамо Мн
ЦСКА
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
20 ноября, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо М
Сибирь
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
20 ноября, 19:30. КРК Нагорный (Нижний Новгород)
Торпедо
Спартак

Календарь всех матчей сезона-2025/26 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

Хоккей
КХЛ
Хартли: «В третьем периоде «Локомотив» допускал очень много ошибок»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 28 21 7 44
2 Авангард 27 17 10 37
3 Ак Барс 28 17 11 36
4 Автомобилист 29 16 13 35
5 Нефтехимик 29 15 14 31
6 Трактор 29 13 16 31
7 Барыс 28 10 18 25
8 Амур 26 10 16 24
9 Адмирал 25 10 15 24
10 Салават Юлаев 27 10 17 23
11 Сибирь 27 7 20 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 29 19 10 41
2 Торпедо НН 30 18 12 39
3 Северсталь 28 19 9 38
4 Динамо Мн 27 17 10 37
5 Динамо М 27 16 11 33
6 Шанхай Дрэгонс 27 13 14 32
7 Спартак 27 14 13 31
8 ЦСКА 28 13 15 29
9 СКА 26 12 14 28
10 Лада 28 9 19 21
11 Сочи 26 7 19 19
