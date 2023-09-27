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Сегодня, 07:00

КХЛ: расписание матчей и все трансляции дня 27 сентября

27 сентября пройдут пять матчей в регулярном чемпионате КХЛ
Глеб Лисовский
редактор интернет отдела
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В среду, 27 сентября, пройдут пять матчей в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 2023 / 2024.

Игры в России можно смотреть на тематических телеканалах и интернет-платформах.

Матчи показывают на телеканалах КХЛ ТВ, KHL Prime, сайте КХЛ, телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Матчи можно смотреть также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Оkko.

Расписание трансляций матчей КХЛ 27 сентября

15.30. «Сибирь» — СКА

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, КХЛ ТВ, «Кинопоиск», Оkkо, «ОТС» (Новосибирск), «78» (Санкт-Петербург).

17.00. «Салават Юлаев» — «Трактор»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, «Кинопоиск», «БСТ» (Уфа), «ОТВ» (Челябинск).

19.00. «Нефтехимик» — «Амур»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, «Кинопоиск».

19.30. «Локомотив» — «Автомобилист»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, КХЛ Prime, «Кинопоиск», «Первый ярославский» (Ярославль).

19.30. «Куньлунь» — «Металлург»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, КХЛ ТВ, «Кинопоиск», Okko, «ТВ ИН» (Магнитогорск).

Регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 проходит с 1 сентября по 26 февраля 2024 года.

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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 Торпедо 10 8 2 17
2 Динамо М 11 8 3 16
3 Локомотив 10 7 3 14
4 Сочи 10 7 3 14
5 Спартак 11 6 5 13
6 Северсталь 9 5 4 11
7 СКА 10 5 5 10
8 Куньлунь РС 11 5 6 10
9 Динамо Мн 10 4 6 9
10 ЦСКА 11 4 7 9
11 Витязь 11 1 10 3
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 11 7 4 16
2 Лада 11 6 5 14
3 Ак Барс 10 7 3 14
4 Автомобилист 11 6 5 14
5 Сибирь 10 6 4 13
6 Трактор 11 5 6 12
7 Авангард 9 5 4 11
8 Сал. Юлаев 9 5 4 10
9 Барыс 10 3 7 9
10 Амур 9 3 6 8
11 Адмирал 9 2 7 6
12 Нефтехимик 10 2 8 6
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1.10
2.10
27.09 15:30
Сибирь – СКА
 - : -
27.09 17:00
Сал. Юлаев – Трактор
 - : -
27.09 19:00
Нефтехимик – Амур
 - : -
27.09 19:30
Куньлунь РС – Металлург Мг
 - : -
27.09 19:30
Локомотив – Автомобилист
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