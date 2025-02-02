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Сегодня, 08:30

КХЛ, расписание и результаты 2 февраля: «Северсталь» — «Спартак», «Динамо» Минск — «Авангард» и другие

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Игрок «Авангарда» Наиль Якупов.
Фото Владимир Беззубов / photo.khl.ru
Матчи FONBET Чемпионата КХЛ.

2 февраля

10.00 мск. «Адмирал» — «Сибирь»

10.30. «Амур» — «Барыс»

14.00. «Трактор» — «Сочи»

16.00. «Лада» — «Автомобилист»

17.00. «Северсталь» — «Спартак»

17.00. «Куньлунь» — «Ак Барс»

17.10. «Динамо» Минск — «Авангард»

Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

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Положение команд
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Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 52 39 13 80
2 Динамо М 51 31 20 66
3 ЦСКА 50 29 21 66
4 Северсталь 51 32 19 65
5 Спартак 49 29 20 65
6 СКА 51 30 21 65
7 Динамо Мн 48 26 22 58
8 Торпедо 51 23 28 54
9 Куньлунь РС 50 22 28 48
10 Витязь 50 19 31 43
11 Сочи 50 15 35 35
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 53 33 20 72
2 Сал. Юлаев 50 32 18 67
3 Автомобилист 49 30 19 66
4 Ак Барс 49 32 17 66
5 Металлург Мг 51 31 20 66
6 Авангард 50 26 24 55
7 Адмирал 50 21 29 51
8 Сибирь 49 21 28 50
9 Нефтехимик 51 15 36 43
10 Лада 48 18 30 42
11 Амур 50 12 38 29
12 Барыс 51 11 40 28
Результаты / календарь
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
6.02
11.02
2.02 10:00
Адмирал – Сибирь
 - : -
2.02 10:30
Амур – Барыс
 - : -
2.02 14:00
Трактор – Сочи
 - : -
2.02 16:00
Лада – Автомобилист
 - : -
2.02 17:00
Северсталь – Спартак
 - : -
2.02 17:00
Куньлунь РС – Ак Барс
 - : -
2.02 17:10
Динамо Мн – Авангард
 - : -
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