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КХЛ, расписание и результаты: «Спартак» — «Витязь», «Локомотив» — «Торпедо» и другие матчи 23 ноября

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Игрок «Спартака» Иван Морозов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Матчи FONBET Чемпионата КХЛ.

23 ноября

14.00 мск. «Спартак» — «Витязь»

14.00. «Трактор» — «Куньлунь»

17.00. «Северсталь» — «Ак Барс»

17.00. «Локомотив» — «Торпедо»

17.00. «Нефтехимик» — «Салават Юлаев»

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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 30 25 5 52
2 Спартак 28 19 9 41
3 Динамо М 29 18 11 39
4 СКА 30 18 12 39
5 ЦСКА 27 14 13 35
6 Северсталь 27 16 11 32
7 Динамо Мн 29 15 14 32
8 Торпедо 29 13 16 31
9 Витязь 29 13 16 28
10 Куньлунь РС 29 10 19 23
11 Сочи 27 10 17 22
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 28 19 9 42
2 Автомобилист 27 17 10 37
3 Сал. Юлаев 26 17 9 36
4 Ак Барс 26 17 9 35
5 Металлург Мг 30 15 15 31
6 Адмирал 30 12 18 29
7 Нефтехимик 30 10 20 28
8 Сибирь 27 11 16 25
9 Лада 27 10 17 25
10 Авангард 27 11 16 24
11 Барыс 29 9 20 20
12 Амур 29 6 23 15
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23.11 14:00
Спартак – Витязь
 - : -
23.11 14:00
Трактор – Куньлунь РС
 - : -
23.11 17:00
Северсталь – Ак Барс
 - : -
23.11 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
23.11 17:00
Нефтехимик – Сал. Юлаев
 - : -
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