26 октября 2025, 19:25

КХЛ, результаты 26 октября: «Спартак» победил «Сочи», ЦСКА обыграл «Амур» и другие матчи

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Матчи FONBET чемпионата КХЛ.

В воскресенье, 26 октября, прошли 4 игры: «Северсталь» — «Шанхай Дрэгонс» (4:1), «Спартак» — «Сочи» (5:3), ЦСКА — «Амур» (2:1) и «Торпедо» — «Автомобилист» (7:4).

26 октября, воскресенье

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
26 октября, 17:00. Ледовый дворец (Череповец)
Северсталь
Шанхай Дрэгонс

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
26 октября, 14:00. Мегаспорт (Москва)
Спартак
Сочи

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
26 октября, 17:00. КРК Нагорный (Нижний Новгород)
Торпедо
Автомобилист

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
26 октября, 17:00. ЦСКА Арена (Москва)
ЦСКА
Амур

Календарь всех матчей сезона-2025/26 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 49 38 11 80
2 Авангард 49 34 15 71
3 Ак Барс 51 33 18 70
4 Автомобилист 50 28 22 60
5 Нефтехимик 50 27 23 57
6 Салават Юлаев 51 25 26 54
7 Трактор 50 22 28 50
8 Сибирь 52 22 30 49
9 Амур 50 17 33 41
10 Барыс 52 16 36 39
11 Адмирал 49 14 35 36
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 52 33 19 71
2 Северсталь 52 33 19 70
3 Динамо Мн 50 30 20 66
4 Торпедо НН 51 30 21 65
5 ЦСКА 51 26 25 60
6 Спартак 50 27 23 60
7 Динамо М 52 28 24 60
8 СКА 49 24 25 53
9 Шанхай Дрэгонс 51 19 32 47
10 Сочи 49 15 34 37
11 Лада 52 15 37 36
Результаты / календарь
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
31.01 10:00 Амур – Барыс - : -
31.01 10:00 Адмирал – Автомобилист - : -
31.01 13:30 Сибирь – Трактор - : -
31.01 14:30 Салават Юлаев – Торпедо НН - : -
31.01 14:30 Металлург Мг – Динамо Мн - : -
31.01 17:00 Ак Барс – Нефтехимик - : -
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

