КХЛ, результаты 26 октября: «Спартак» победил «Сочи», ЦСКА обыграл «Амур» и другие матчи
Матчи FONBET чемпионата КХЛ.
В воскресенье, 26 октября, прошли 4 игры: «Северсталь» — «Шанхай Дрэгонс» (4:1), «Спартак» — «Сочи» (5:3), ЦСКА — «Амур» (2:1) и «Торпедо» — «Автомобилист» (7:4).
26 октября, воскресенье
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
Положение команд
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|49
|38
|11
|80
|2
|Авангард
|49
|34
|15
|71
|3
|Ак Барс
|51
|33
|18
|70
|4
|Автомобилист
|50
|28
|22
|60
|5
|Нефтехимик
|50
|27
|23
|57
|6
|Салават Юлаев
|51
|25
|26
|54
|7
|Трактор
|50
|22
|28
|50
|8
|Сибирь
|52
|22
|30
|49
|9
|Амур
|50
|17
|33
|41
|10
|Барыс
|52
|16
|36
|39
|11
|Адмирал
|49
|14
|35
|36
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|52
|33
|19
|71
|2
|Северсталь
|52
|33
|19
|70
|3
|Динамо Мн
|50
|30
|20
|66
|4
|Торпедо НН
|51
|30
|21
|65
|5
|ЦСКА
|51
|26
|25
|60
|6
|Спартак
|50
|27
|23
|60
|7
|Динамо М
|52
|28
|24
|60
|8
|СКА
|49
|24
|25
|53
|9
|Шанхай Дрэгонс
|51
|19
|32
|47
|10
|Сочи
|49
|15
|34
|37
|11
|Лада
|52
|15
|37
|36
Результаты / календарь
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
|31.01
|10:00
|Амур – Барыс
|- : -
|31.01
|10:00
|Адмирал – Автомобилист
|- : -
|31.01
|13:30
|Сибирь – Трактор
|- : -
|31.01
|14:30
|Салават Юлаев – Торпедо НН
|- : -
|31.01
|14:30
|Металлург Мг – Динамо Мн
|- : -
|31.01
|17:00
|Ак Барс – Нефтехимик
|- : -
