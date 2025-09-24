КХЛ, результаты и видео голов 24 сентября: «Динамо» М победило «Шанхай Дрэгонс», «Локомотив» обыграл «Северсталь» и другие матчи

Матчи FONBET чемпионата КХЛ

В среду, 24 сентября, прошли шесть матчей: «Сибирь» победила «Салават Юлаев» (3:2 Б), «Лада» уступила «Сочи» (4:5 Б), «Локомотив» обыграл «Северсталь» (2:1), «Нефтехимик» выиграл у «Автомобилиста» (5:2), «Динамо» Минск победило «Торпедо» (3:2), московское «Динамо» оказалось сильнее «Шанхай Дрэгонс» (3:2).

24 сентября, среда

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

24 сентября, 18:00. Лада Арена (Тольятти) Лада Сочи

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

24 сентября, 19:00. Арена-2000 (Ярославль) Локомотив Северсталь

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

24 сентября, 19:00. Нефтехим-Арена (Нижнекамск) Нефтехимик Автомобилист

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