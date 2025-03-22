Хоккей
22 марта, 19:50

КХЛ, результаты и видео голов 22 марта: «Автомобилист» победил «Металлург», СКА обыграл «Торпедо» и другие матчи

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Защитник СКА Никита Зайцев.
Фото Global Look Press
Матчи FONBET Чемпионата КХЛ.

22 марта

«Куньлунь» — «Авангард» — 1:5 (1:3, 0:0, 0:2)
Голы: Фьоре — 11 (Маклауд), 1:41 — 0:1. С. Фу — 17 (Кленденинг, Элинюк), 10:07 — 1:1. Фьоре — 12 (мен., Буше), 17:16 — 1:2. Якупов — 23 (Прохоркин), 19:47 — 1:3. Буше — 28 (бол., Шарипзянов, Ткачев), 47:36 — 1:4. Фьоре — 13 (мен., п.в.), 59:45 — 1:5.
Вратари: Рибар (Смит, 20:00, 58:12 — 59:45) — Серебряков (Бердин, 40:00).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 24 (3+17+4) — 37 (12+12+13).
Судьи: Бирин, Соин.
22 марта. Мытищи. «Арена Мытищи». 5073 зрителя.

«Сибирь» — «Ак Барс» — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
Голы: Яруллин — 5 (Князев), 1:34 — 0:1. С. Терехов — 1 (Князев, Семенов), 30:40 — 0:2. Кара — 12 (Карпов), 33:44 — 1:2. Широков — 19 (Мартынов, Яковлев), 45:11 — 2:2. Яшкин — 35 (Лямкин, Семенов), 60:30 — 2:3.
Вратари: Костин — Мифтахов.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 26 (3+12+11+0) — 31 (13+11+6+1).
Судьи: Белов, Спирин.
22 марта. Новосибирск. «Сибирь-Арена». 11478 зрителей.

«Трактор» — «Амур» — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Глотов — 18 (Рыков, Николаев), 4:51 — 1:0. Кадейкин — 25 (Удот), 38:13 — 2:0.
Вратари: Мыльников — Шаймарданов (59:24).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 35 (15+6+14) — 25 (14+6+5).
Судьи: Оскирко, Ромасько.
22 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.

«Автомобилист» — «Металлург» — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Голы: Каштанов — 5 (Шашков, Романцев), 16:28 — 1:0. Каштанов — 6 (Да Коста), 23:17 — 2:0. Голышев — 13 (Дитц), 27:37 — 3:0. Пресс — 7 (Джонсон), 30:34 — 3:1. Джозефс — 9 (Канцеров, Пресс), 59:21 — 3:2.
Вратари: Аликин — Набоков (Смолин, 27:37, 58:06 — 59:21, 59:48).
Штраф: 11 — 11.
Броски: 26 (10+10+6) — 23 (6+2+15).
Судьи: Беляев, Морозов.
22 марта. Екатеринбург. УГМК Арена. 11403 зрителя.

«Барыс» — «Салават Юлаев» — 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Голы: Хмелевский — 25 (Ремпал), 10:47 — 0:1. Ремпал — 31 (Хмелевский), 17:04 — 0:2. Борисевич — 1 (Хохлов, Кайыржан), 25:32 — 1:2. Ливо — 49, 50:12 — 1:3. Уилсон — 13 (бол., Тодд, Ливо), 55:41 — 1:4.
Вратари: Шестаков — Самонов (Вязовой, 40:00).
Штраф: 10 — 4.
Броски: 25 (9+9+7) — 28 (11+7+10).
Судьи: Гофман, Юдаков.
22 марта. Астана. «Барыс-Арена». 5799 зрителей.

«Торпедо» — СКА — 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Хайруллин — 17 (Воробьев, Толчинский), 3:41 — 0:1. Войнов — 6 (Шавин, Свечников), 38:32 — 1:1. Свечников — 13 (Томпсон, Белевич), 49:34 — 2:1. Карпухин — 7 (бол., Григоренко, Хайруллин), 57:41 — 2:2.
Победный буллит: Хайруллин.
Вратари: Кульбаков — Заврагин (56:20 — 57:41).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 39 (22+7+6+4) — 36 (8+13+14+1).
Судьи: Гамалей, Лазарев.
22 марта. Нижний Новгород. КРК Нагорный.

Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

  • Ментяра

    Кароч: Магнитка - Ава; Авто - Ак Барс.

    22.03.2025

    • СКА нанес «Торпедо» пятое поражение подряд

    Форвард ЦСКА Каменев о своем положительном допинг-тесте: «Это было шоком для меня»
