Хоккей
КХЛ

10 ноября, 21:50

КХЛ, результаты и видео голов 10 ноября: СКА победил «Авангард», «Торпедо» обыграло «Локомотив» и другие матчи

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Авангард»
Матчи FONBET чемпионата КХЛ.

В понедельник, 10 ноября, прошли 8 игр: «Авангард» — СКА (0:1), «Салават Юлаев» — «Лада» (3:5), «Нефтехимик» — «Ак Барс» (1:4), «Торпедо» — «Локомотив» (2:1), «Динамо» Минск — «Сочи» (5:2), «Динамо» Москва — «Шанхай Дрэгонс» (1:4), «Спартак» — «Сибирь» (6:3), ЦСКА — «Северсталь» (2:0).

10 ноября, понедельник

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 16:30. G-Drive Арена (Омск)
Авангард
СКА

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 17:00. Уфа-Арена (Уфа)
Салават Юлаев
Лада

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 19:00. Нефтехим-Арена (Нижнекамск)
Нефтехимик
Ак Барс

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 19:00. КРК Нагорный (Нижний Новгород)
Торпедо
Локомотив

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 19:10. Минск-Арена (Минск)
Динамо Мн
Сочи

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо М
Шанхай Дрэгонс

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 19:30. Мегаспорт (Москва)
Спартак
Сибирь

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 19:30. ЦСКА Арена (Москва)
ЦСКА
Северсталь

Календарь всех матчей сезона-2025/26 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

Хоккей
КХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    Дубль Яшкина принес «Ак Барсу» победу над «Нефтехимиком»
