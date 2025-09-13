КХЛ, результаты и видео голов 13 сентября: «Авангард» победил «Динамо» М, «Барыс» уступил «Динамо» Мн
В субботу, 13 сентября, «Авангард» обыграл московское «Динамо» (7:4), «Барыс» дома проиграл минскому «Динамо» (1:3).
13 сентября, суббота
«Авангард» — «Динамо» (Москва) — 7:4 (1:3, 4:0, 2:1)
Голы: Пакетт — 1 (Пыленков, Мамин), 1:00 — 0:1. Прохоркин — 2 (бол., Окулов, Потуральски), 3:17 — 1:1. Уил — 1 (бол., Гусев, Пыленков), 14:31 — 1:2. Ожиганов — 1 (бол., Комтуа, Сикьюра), 15:12 — 1:3. Шарипзянов — 1 (бол., Окулов, Потуральски), 20:50 — 2:3. Рашевский — 1, 26:02 — 3:3. Прохоркин — 3 (Лажуа), 34:05 — 4:3. Прохоркин — 4 (Лажуа, Чистяков), 36:37 — 5:3. Волков — 1 (Якупов, Чистяков), 41:41 — 6:3. Швец-Роговой — 1 (Гусев), 44:01 — 6:4. Фьоре — 1 (п.в.), 57:34 — 7:4.
Вратари: Серебряков — Моторыгин (Селиванов, 41:41, 56:33 — 57:34).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 43 (15+13+15) — 28 (10+4+14).
Судьи: Лазарев, Сидоренко.
13 сентября. Омск. G-Drive Арена. 11952 зрителя.
«Барыс» — «Динамо» (Минск) — 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
Голы: Лимож — 2 (Уэлле, Энас), 5:11 — 0:1. Веккионе — 1 (Морелли, Галимов), 33:32 — 1:1. Лимож — 3 (Пинчук), 34:30 — 1:2. Энас — 2 (Уэлле, Уэлле), 39:51 — 1:3.
Вратари: Шутов (59:20) — Фукале.
Штраф: 11 — 13.
Броски: 30 (16+6+8) — 39 (8+23+8).
Судьи: Овчинников, Фатеев.
13 сентября. Астана. Барыс-Арена.
Календарь всех матчей сезона-2025/26 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3