КХЛ, результаты и видео голов 8 сентября: «Ак Барс» победил «Авангард», «Металлург» уступил «Салавату Юлаеву» и другие матчи
В понедельник, 8 сентября, «Авангард» проиграл «Ак Барсу» (1:2), «Металлург» уступил «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ), «Лада» победила «Автомобилист» (4:3), «Шанхай» проиграл «Адмиралу» (3:4 Б), «Торпедо» переиграло СКА (3:2 ОТ).
8 сентября, понедельник
«Авангард» — «Ак Барс» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Денисенко — 1 (Биро, Яшкин), 4:37 — 0:1. Миллер — 2 (Семенов, Барабанов), 26:31 — 0:2. Прохоркин — 1 (Окулов, Рашевский), 48:13 — 1:2.
Вратари: Серебряков (57:29 — 57:51, 59:36 — 59:58) — Бердин.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 36 (12+15+9) — 26 (9+10+7).
Судьи: Сергеев, Юдаков.
8 сентября. Омск. «G-Drive Арена». 12011 зрителей.
«Металлург» — «Салават Юлаев» — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Ян — 1 (бол., Алалыкин, Цулыгин), 5:27 — 0:1. Вовченко — 1 (Пресс, Джонсон), 14:18 — 1:1. Михайлис — 1 (бол., Вовченко, Пресс), 39:54 — 2:1. Ян — 2 (Родуолд, Алалыкин), 55:13 — 2:2. Хмелевский — 1 (Алалыкин, Кузьмин), 62:44 — 2:3.
Вратари: Смолин — Самонов.
Штраф: 16 — 10.
Броски: 34 (7+17+8+2) — 28 (6+9+10+3).
Судьи: Светилов, Сидоренко.
8 сентября. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 7341 зритель.
«Лада» — «Автомобилист» — 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)
Голы: Чивилев — 1 (Кугрышев, Холлоуэлл), 8:52 — 1:0. Мэйсек — 1 (Бусыгин, Шаров), 9:24 — 1:1. Бусыгин — 1, 14:44 — 1:2. Кугрышев — 1 (Савчук), 35:09 — 2:2. Дяденькин — 1 (Земченок), 41:25 — 3:2. Семин — 1, 44:14 — 4:2. Мэйсек — 2 (Шаров, Воробьев), 57:39 — 4:3.
Вратари: Трушков — Аликин (58:05 — 59:39, 59:52).
Штраф: 6 — 11.
Броски: 31 (13+8+10) — 27 (6+7+14).
Судьи: Васильев, Кочетов.
8 сентября. Тольятти. «Лада Арена». 5086 зрителей.
«Драконы» — «Адмирал» — 3:4 Б (0:2, 1:0, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы: Шулак — 1 (Дарьин, Муранов), 7:09 — 0:1. Гераськин — 1 (мен.), 19:44 — 0:2. Меркли — 1 (Рендулич, Сомерби), 28:40 — 1:2. Эллис — 2 (бол., Кленденинг, Попугаев), 46:10 — 2:2. Гутик — 1 (Шэн, Старков), 51:13 — 2:3. Спунер — 1 (Душак, Бишофф), 57:05 — 3:3.
Победный буллит: Гераськин.
Вратари: Рибар — Гуска.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 25 (5+13+5+2) — 47 (22+12+10+3).
Судьи: Акузовский, Гофман.
8 сентября. Санкт-Петербург. «СКА Арена». 4517 зрителей.
«Торпедо» — СКА — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
Голы: Соколов — 1 (Виноградов, Фирстов), 6:51 — 1:0. Голдобин — 2 (Локтионов, Филлипс), 21:22 — 1:1. Фирстов — 2 (Виноградов, Соколов), 30:16 — 2:1. Плотников — 1 (бол., Воробьев, Хайруллин), 50:36 — 2:2. Виноградов — 1 (Гончарук), 64:51 — 3:2.
Вратари: Кульбаков — Плешков.
Штраф: 10 — 32.
Броски: 31 (3+14+9+5) — 41 (13+9+16+3).
Судьи: Белов, Оскирко.
8 сентября. Нижний Новгород. «КРК Нагорный». 5500 зрителей.
Календарь всех матчей сезона-2025/26 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3