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8 сентября 2025, 22:15

КХЛ, результаты и видео голов 8 сентября: «Ак Барс» победил «Авангард», «Металлург» уступил «Салавату Юлаеву» и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Матчи FONBET чемпионата КХЛ.

В понедельник, 8 сентября, «Авангард» проиграл «Ак Барсу» (1:2), «Металлург» уступил «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ), «Лада» победила «Автомобилист» (4:3), «Шанхай» проиграл «Адмиралу» (3:4 Б), «Торпедо» переиграло СКА (3:2 ОТ).

8 сентября, понедельник

«Авангард» — «Ак Барс» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Денисенко — 1 (Биро, Яшкин), 4:37 — 0:1. Миллер — 2 (Семенов, Барабанов), 26:31 — 0:2. Прохоркин — 1 (Окулов, Рашевский), 48:13 — 1:2.
Вратари: Серебряков (57:29 — 57:51, 59:36 — 59:58) — Бердин.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 36 (12+15+9) — 26 (9+10+7).
Судьи: Сергеев, Юдаков.
8 сентября. Омск. «G-Drive Арена». 12011 зрителей.

«Металлург» — «Салават Юлаев» — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Ян — 1 (бол., Алалыкин, Цулыгин), 5:27 — 0:1. Вовченко — 1 (Пресс, Джонсон), 14:18 — 1:1. Михайлис — 1 (бол., Вовченко, Пресс), 39:54 — 2:1. Ян — 2 (Родуолд, Алалыкин), 55:13 — 2:2. Хмелевский — 1 (Алалыкин, Кузьмин), 62:44 — 2:3.
Вратари: Смолин — Самонов.
Штраф: 16 — 10.
Броски: 34 (7+17+8+2) — 28 (6+9+10+3).
Судьи: Светилов, Сидоренко.
8 сентября. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 7341 зритель.

«Лада» — «Автомобилист» — 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)
Голы: Чивилев — 1 (Кугрышев, Холлоуэлл), 8:52 — 1:0. Мэйсек — 1 (Бусыгин, Шаров), 9:24 — 1:1. Бусыгин — 1, 14:44 — 1:2. Кугрышев — 1 (Савчук), 35:09 — 2:2. Дяденькин — 1 (Земченок), 41:25 — 3:2. Семин — 1, 44:14 — 4:2. Мэйсек — 2 (Шаров, Воробьев), 57:39 — 4:3.
Вратари: Трушков — Аликин (58:05 — 59:39, 59:52).
Штраф: 6 — 11.
Броски: 31 (13+8+10) — 27 (6+7+14).
Судьи: Васильев, Кочетов.
8 сентября. Тольятти. «Лада Арена». 5086 зрителей.

«Драконы» — «Адмирал» — 3:4 Б (0:2, 1:0, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы: Шулак — 1 (Дарьин, Муранов), 7:09 — 0:1. Гераськин — 1 (мен.), 19:44 — 0:2. Меркли — 1 (Рендулич, Сомерби), 28:40 — 1:2. Эллис — 2 (бол., Кленденинг, Попугаев), 46:10 — 2:2. Гутик — 1 (Шэн, Старков), 51:13 — 2:3. Спунер — 1 (Душак, Бишофф), 57:05 — 3:3.
Победный буллит: Гераськин.
Вратари: Рибар — Гуска.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 25 (5+13+5+2) — 47 (22+12+10+3).
Судьи: Акузовский, Гофман.
8 сентября. Санкт-Петербург. «СКА Арена». 4517 зрителей.

«Торпедо» — СКА — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
Голы: Соколов — 1 (Виноградов, Фирстов), 6:51 — 1:0. Голдобин — 2 (Локтионов, Филлипс), 21:22 — 1:1. Фирстов — 2 (Виноградов, Соколов), 30:16 — 2:1. Плотников — 1 (бол., Воробьев, Хайруллин), 50:36 — 2:2. Виноградов — 1 (Гончарук), 64:51 — 3:2.
Вратари: Кульбаков — Плешков.
Штраф: 10 — 32.
Броски: 31 (3+14+9+5) — 41 (13+9+16+3).
Судьи: Белов, Оскирко.
8 сентября. Нижний Новгород. «КРК Нагорный». 5500 зрителей.

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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 49 19 105
2 Авангард 68 47 21 99
3 Ак Барс 68 43 25 94
4 Автомобилист 68 40 28 84
5 Салават Юлаев 68 36 32 78
6 Трактор 68 33 35 75
7 Нефтехимик 68 34 34 71
8 Сибирь 68 30 38 69
9 Амур 68 26 42 60
10 Барыс 68 21 47 54
11 Адмирал 68 20 48 52
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 46 22 98
2 Динамо Мн 68 39 29 88
3 Северсталь 68 40 28 86
4 ЦСКА 68 38 30 84
5 СКА 68 37 31 81
6 Торпедо НН 68 37 31 81
7 Динамо М 68 38 30 81
8 Спартак 68 35 33 79
9 Шанхай Дрэгонс 68 21 47 54
10 Лада 68 20 48 47
11 Сочи 68 18 50 44
Финал Счет в серии
Локомотив - Ак Барс
Локомотив - Ак Барс
4 - 2
1. Локомотив - Ак Барс
3 - 1
2. Локомотив - Ак Барс
1 - 5
3. Ак Барс - Локомотив
1 - 4
4. Ак Барс - Локомотив
2 - 1
5. Локомотив - Ак Барс
4 - 1
6. Ак Барс - Локомотив
2 - 3
4 - 2
1/2 финала
Металлург Мг - Ак Барс
Металлург Мг - Ак Барс
1 - 4
1. Металлург Мг - Ак Барс
2 - 5
2. Металлург Мг - Ак Барс
4 - 2
3. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
4. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
5. Металлург Мг - Ак Барс
3 - 4
1 - 4
Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
4 - 3
1. Локомотив - Авангард
2 - 5
2. Локомотив - Авангард
1 - 3
3. Авангард - Локомотив
2 - 4
4. Авангард - Локомотив
2 - 0
5. Локомотив - Авангард
4 - 0
6. Авангард - Локомотив
2 - 3
7. Локомотив - Авангард
4 - 3
4 - 3
1/4 финала
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
1. Динамо Мн - Ак Барс
1 - 2
2. Динамо Мн - Ак Барс
4 - 5
3. Ак Барс - Динамо Мн
4 - 0
4. Ак Барс - Динамо Мн
3 - 2
0 - 4
Металлург Мг - Торпедо
Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
1. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
2. Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
3. Торпедо - Металлург Мг
2 - 4
4. Торпедо - Металлург Мг
3 - 2
5. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
4 - 1
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
1. Локомотив - Сал. Юлаев
1 - 0
2. Локомотив - Сал. Юлаев
2 - 0
3. Сал. Юлаев - Локомотив
2 - 3
4. Сал. Юлаев - Локомотив
0 - 4
4 - 0
Авангард - ЦСКА
Авангард - ЦСКА
4 - 1
1. Авангард - ЦСКА
3 - 0
2. Авангард - ЦСКА
3 - 2
3. ЦСКА - Авангард
2 - 3
4. ЦСКА - Авангард
3 - 1
5. Авангард - ЦСКА
2 - 1
4 - 1
1/8 финала
Металлург Мг - Сибирь
Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
1. Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
2. Металлург Мг - Сибирь
5 - 1
3. Сибирь - Металлург Мг
1 - 3
4. Сибирь - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Сибирь
1 - 0
4 - 1
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
1. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
2. Динамо Мн - Динамо М
4 - 1
3. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
4. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
4 - 0
Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак
4 - 1
1. Локомотив - Спартак
5 - 3
2. Локомотив - Спартак
1 - 2
3. Спартак - Локомотив
3 - 4
4. Спартак - Локомотив
0 - 2
5. Локомотив - Спартак
3 - 2
4 - 1
Авангард - Нефтехимик
Авангард - Нефтехимик
4 - 1
1. Авангард - Нефтехимик
4 - 2
2. Авангард - Нефтехимик
3 - 4
3. Нефтехимик - Авангард
1 - 2
4. Нефтехимик - Авангард
2 - 5
5. Авангард - Нефтехимик
4 - 3
4 - 1
Северсталь - Торпедо
Северсталь - Торпедо
1 - 4
1. Северсталь - Торпедо
1 - 4
2. Северсталь - Торпедо
4 - 0
3. Торпедо - Северсталь
3 - 1
4. Торпедо - Северсталь
3 - 2
5. Северсталь - Торпедо
3 - 4
1 - 4
ЦСКА - СКА
ЦСКА - СКА
4 - 1
1. ЦСКА - СКА
3 - 2
2. ЦСКА - СКА
4 - 2
3. СКА - ЦСКА
1 - 0
4. СКА - ЦСКА
2 - 4
5. ЦСКА - СКА
6 - 2
4 - 1
Ак Барс - Трактор
Ак Барс - Трактор
4 - 1
1. Ак Барс - Трактор
3 - 2
2. Ак Барс - Трактор
4 - 2
3. Трактор - Ак Барс
3 - 2
4. Трактор - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Трактор
2 - 1
4 - 1
Автомобилист - Сал. Юлаев
Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 4
1. Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 0
2. Автомобилист - Сал. Юлаев
0 - 1
3. Сал. Юлаев - Автомобилист
4 - 3
4. Сал. Юлаев - Автомобилист
5 - 2
5. Автомобилист - Сал. Юлаев
5 - 2
6. Сал. Юлаев - Автомобилист
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21.05 19:30 Ак Барс – Локомотив 2 : 3
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