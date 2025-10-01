Хоккей
Сегодня, 09:20

КХЛ, расписание и результаты 1 октября: «Авангард» — «Адмирал», СКА — «Торпедо» и другие матчи

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Фото ХК СКА
Матчи FONBET чемпионата КХЛ.

В среду, 1 октября, пройдут шесть игр: «Авангард» — «Адмирал», «Автомобилист» — «Амур», «Барыс» — «Локомотив», «Салават Юлаев» — «Сибирь», «Динамо» Минск — «Северсталь» и СКА — «Торпедо».

1 октября, среда

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
1 октября, 16:30. G-Drive Арена
Авангард
Адмирал
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
1 октября, 17:00. УГМК Арена
Автомобилист
Амур
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
1 октября, 17:00. Барыс-Арена
Барыс
Локомотив
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
1 октября, 17:00. Уфа-Арена
Салават Юлаев
Сибирь
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
1 октября, 19:30. Минск-Арена
Динамо Мн
Северсталь
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
1 октября, 19:30. Ледовый дворец
СКА
Торпедо

Календарь всех матчей сезона-2025/26 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

Хоккей
КХЛ
Фастовский: «Кузнецов — хоккеист высочайшего уровня мастерства»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 10 7 3 16
2 Нефтехимик 10 7 3 14
3 Авангард 9 7 2 14
4 Трактор 10 5 5 12
5 Автомобилист 10 5 5 11
6 Барыс 10 5 5 11
7 Ак Барс 10 4 6 9
8 Амур 8 3 5 8
9 Адмирал 8 3 5 8
10 Сибирь 9 4 5 8
11 Салават Юлаев 8 1 7 4
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 10 7 3 16
2 Торпедо НН 10 7 3 15
3 Динамо Мн 9 6 3 14
4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
5 ЦСКА 10 5 5 11
6 СКА 9 5 4 11
7 Спартак 10 4 6 11
8 Сочи 9 4 5 9
9 Динамо М 9 4 5 9
10 Северсталь 9 4 5 8
11 Лада 10 1 9 3
Результаты / календарь
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
1.10 16:30
Авангард – Адмирал
 - : -
1.10 17:00
Салават Юлаев – Сибирь
 - : -
1.10 17:00
Автомобилист – Амур
 - : -
1.10 17:00
Барыс – Локомотив
 - : -
1.10 19:30
СКА – Торпедо НН
 - : -
1.10 19:30
Динамо Мн – Северсталь
 - : -
Все результаты / календарь

