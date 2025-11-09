Хоккей
9 ноября, 17:16

КХЛ, результаты и видео голов 9 ноября: «Амур» обыграл «Автомобилист», «Металлург» победил «Барыс»

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Нападающий «Металлурга» Сергей Толчинский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Матчи FONBET Чемпионата КХЛ.

В воскресенье, 9 ноября, в КХЛ состоялись игры: «Амур» — «Автомобилист» (3:0), «Адмирал» — «Трактор» (1:3) и «Барыс» — «Металлург» (1:4).

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
9 ноября, 10:00. Платинум-Арена (Хабаровск)
Амур
Автомобилист

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
9 ноября, 10:00. Фетисов Арена (Владивосток)
Адмирал
Трактор

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
9 ноября, 15:00. Барыс-Арена (Астана)
Барыс
Металлург Мг

Календарь всех матчей сезона-2025/26 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

КХЛ
  • Archon

    Всё-таки девка-соплячка в хоккейном разделе - это бедааа))) Можно,конечно,относиться снисходительно..Но если так косячит = бум отчисляяять))

    09.11.2025

  • Archon

    Да уж..А я ,грешным делом подумал,что "!Металлург!" слился "Барысу"..На самом деле - всё наоборот. Где таких авторов набирают?? Уберите Галю Глазко,она дура бестолковая.

    09.11.2025

  • Особое мнение ^^^

    Редакторы, учитесь писать заголовки. А то звучит так, что 3 первые команды уже обыграли три, написанные вторыми. А сыграна только одна встреча.

    09.11.2025

    • «Металлург» победил «Барыс» в матче КХЛ

    «Барыс» — «Металлург»: видеообзор матча КХЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 25 16 9 34
    3 Авангард 24 14 10 31
    4 Автомобилист 27 14 13 31
    5 Трактор 26 13 13 31
    6 Нефтехимик 26 14 12 29
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Салават Юлаев 25 10 15 22
    9 Барыс 26 8 18 21
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 25 7 18 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 26 18 8 38
    2 Торпедо НН 28 18 10 38
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 25 16 9 32
    5 Динамо М 24 15 9 31
    6 Спартак 25 13 12 29
    7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
    8 ЦСКА 25 12 13 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 23 5 18 14
    Результаты / календарь
    3.11
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    13.11 16:30 Авангард – Трактор - : -
    13.11 19:00 Ак Барс – Динамо М - : -
    Все результаты / календарь

