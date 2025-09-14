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14 сентября 2025, 19:30

КХЛ, результаты и видео голов 14 сентября: «Ак Барс» уступил «Металлургу», СКА разгромил «Ладу» и другие матчи

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Ак Барс»
Матчи FONBET чемпионата КХЛ.

В воскресенье, 14 сентября, пройдут шесть игр: «Ак Барс» уступил «Металлургу» (3:6), «Нефтехимик» победил «Локомотив» (5:4 ОТ), ЦСКА обыграл «Северсталь» (2:1), СКА разгромил «Ладу» (6:1), «Сочи» проиграл «Трактору» (3:4 ОТ), а «Спартак» — «Торпедо» (3:4 ОТ).

14 сентября, воскресенье

«Нефтехимик» — «Локомотив» — 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)
Голы: Радулов — 2 (Сергеев), 0:31 — 0:1. Сурин — 3 (Иванов), 3:01 — 0:2. Белозеров — 2 (бол., Дергачев, Федотов), 8:20 — 1:2. Шалунов — 2 (бол., Березкин, Радулов), 23:28 — 1:3. Ди — 1 (бол., Юртайкин, Барулин), 29:42 — 2:3. Митякин — 2 (Капустин, Шафигуллин), 30:59 — 3:3. Радулов — 3 (Сурин, Иванов), 31:12 — 3:4. Юртайкин — 1 (бол., Барулин, Митякин), 53:36 — 4:4. Жафяров — 2 (бол., Белозеров, Федотов), 61:33 — 5:4.
Вратари: Озолин (Долганов, 31:12) — Мельничук (Исаев, 30:59).
Штраф: 6 — 14.
Броски: 26 (6+8+9+3) — 33 (10+12+11+0).
Судьи: Акузовский, Мочалов.
14 сентября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.

«Ак Барс» — «Металлург» — 3:6 (0:5, 2:0, 1:1)
Голы: Барак — 1 (Силантьев, Пресс), 0:49 — 0:1. Силантьев — 2 (Пресс, Ткачев), 2:21 — 0:2. Канцеров — 1 (Толчинский, Минулин), 6:39 — 0:3. Барак — 2 (бол., Канцеров, Ткачев), 15:49 — 0:4. Силантьев — 3 (бол., Барак, Ткачев), 17:50 — 0:5. Яшкин — 2 (Денисенко, Семенов), 27:59 — 1:5. Карпухин — 1 (Пустозеров, Сафонов), 38:43 — 2:5. Семенов — 2 (бол., Сафонов, Карпухин), 55:47 — 3:5. Михайлис — 2 (п.в., Исхаков), 57:56 — 3:6.
Вратари: Бердин (Билялов, 17:50, 53:06 — 55:47, 57:04 — 57:56) — Смолин.
Штраф: 12 — 6.
Броски: 35 (10+11+14) — 33 (13+12+8).
Судьи: Красотин, Соин.
14 сентября. Казань. Татнефть-Арена.

«Северсталь» — ЦСКА — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Коваленко — 1 (бол., Спронг, Зернов), 19:38 — 0:1. Коваленко — 2 (Нестеров, Провольнев), 34:50 — 0:2. Иванцов — 1 (бол., Скоренов, Абросимов), 45:34 — 1:2.
Вратари: Самойлов (58:05) — Гамзин.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 22 (10+6+6) — 25 (6+15+4).
Судьи: Васильев, Гофман.
14 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

СКА — «Лада» — 6:1 (3:0, 0:1, 3:0)
Голы: Зыков — 2 (бол., Сапего, Хайруллин), 5:46 — 1:0. Воробьев — 2 (бол., Мерфи, Хайруллин), 9:23 — 2:0. Дишковский — 1 (Короткий), 14:28 — 3:0. Дюфур — 2 (Савчук, Рыков), 31:24 — 3:1. Бландизи — 1 (бол., Мерфи, Ларионов), 41:24 — 4:1. Менелл — 2 (Хайруллин, Зыков), 47:09 — 5:1. Дишковский — 2, 48:18 — 6:1.
Вратари: Плешков — Трушков.
Штраф: 12 — 36.
Броски: 37 (11+7+19) — 37 (10+15+12).
Судьи: Светилов, Спирин.
14 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

«Сочи» — «Трактор» — 3:4 ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 0:1)
Голы: Горюнов-Рольгизер — 2 (Коромыслов, Ливо), 1:03 — 0:1. Горбунов — 1 (Дэй, Жарков), 8:31 — 0:2. Сероух — 2 (мен., Хафизов, Мачулин), 21:41 — 1:2. Телегин — 1 (Дер-Аргучинцев, Кадейкин), 23:44 — 1:3. Венгрыжановский — 1 (Мачулин), 35:33 — 2:3. Гуськов — 1 (Тянулин, Попов), 46:29 — 3:3. Дюбе — 4 (бол., Ливо, Дронов), 61:03 — 3:4.
Вратари: Хомченко — Мыльников.
Штраф: 13 — 4.
Броски: 28 (9+8+11+0) — 36 (11+13+11+1).
Судьи: Гашилов, Наумов.
14 сентября. Сочи. ДС Большой.

«Спартак» — «Торпедо» — 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)
Голы: Коростелев — 2 (бол., Вишневский, Морозов), 10:02 — 1:0. Морозов — 1 (Коростелев, Кин), 20:34 — 2:0. Рожков — 1 (мен., Соколов, Нарделла), 27:52 — 2:1. Виноградов — 2 (бол., Чефанов, Конюшков), 31:31 — 2:2. Коростелев — 3 (Пашин), 45:12 — 3:2. Гончарук — 3 (бол., Атанасов, Конюшков), 58:39 — 3:3. Воронин — 1 (Фирстов, Нарделла), 63:31 — 3:4.
Вратари: Загидулин — Кульбаков (58:59 — 58:39).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 43 (12+14+15+2) — 39 (9+19+10+1).
Судьи: Бирин, Дударов.
14 сентября. Москва. Мегаспорт.

Календарь всех матчей сезона-2025/26 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

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«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 49 19 105
2 Авангард 68 47 21 99
3 Ак Барс 68 43 25 94
4 Автомобилист 68 40 28 84
5 Салават Юлаев 68 36 32 78
6 Трактор 68 33 35 75
7 Нефтехимик 68 34 34 71
8 Сибирь 68 30 38 69
9 Амур 68 26 42 60
10 Барыс 68 21 47 54
11 Адмирал 68 20 48 52
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 46 22 98
2 Динамо Мн 68 39 29 88
3 Северсталь 68 40 28 86
4 ЦСКА 68 38 30 84
5 СКА 68 37 31 81
6 Торпедо НН 68 37 31 81
7 Динамо М 68 38 30 81
8 Спартак 68 35 33 79
9 Шанхай Дрэгонс 68 21 47 54
10 Лада 68 20 48 47
11 Сочи 68 18 50 44
Финал Счет в серии
Локомотив - Ак Барс
Локомотив - Ак Барс
4 - 2
1. Локомотив - Ак Барс
3 - 1
2. Локомотив - Ак Барс
1 - 5
3. Ак Барс - Локомотив
1 - 4
4. Ак Барс - Локомотив
2 - 1
5. Локомотив - Ак Барс
4 - 1
6. Ак Барс - Локомотив
2 - 3
4 - 2
1/2 финала
Металлург Мг - Ак Барс
Металлург Мг - Ак Барс
1 - 4
1. Металлург Мг - Ак Барс
2 - 5
2. Металлург Мг - Ак Барс
4 - 2
3. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
4. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
5. Металлург Мг - Ак Барс
3 - 4
1 - 4
Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
4 - 3
1. Локомотив - Авангард
2 - 5
2. Локомотив - Авангард
1 - 3
3. Авангард - Локомотив
2 - 4
4. Авангард - Локомотив
2 - 0
5. Локомотив - Авангард
4 - 0
6. Авангард - Локомотив
2 - 3
7. Локомотив - Авангард
4 - 3
4 - 3
1/4 финала
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
1. Динамо Мн - Ак Барс
1 - 2
2. Динамо Мн - Ак Барс
4 - 5
3. Ак Барс - Динамо Мн
4 - 0
4. Ак Барс - Динамо Мн
3 - 2
0 - 4
Металлург Мг - Торпедо
Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
1. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
2. Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
3. Торпедо - Металлург Мг
2 - 4
4. Торпедо - Металлург Мг
3 - 2
5. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
4 - 1
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
1. Локомотив - Сал. Юлаев
1 - 0
2. Локомотив - Сал. Юлаев
2 - 0
3. Сал. Юлаев - Локомотив
2 - 3
4. Сал. Юлаев - Локомотив
0 - 4
4 - 0
Авангард - ЦСКА
Авангард - ЦСКА
4 - 1
1. Авангард - ЦСКА
3 - 0
2. Авангард - ЦСКА
3 - 2
3. ЦСКА - Авангард
2 - 3
4. ЦСКА - Авангард
3 - 1
5. Авангард - ЦСКА
2 - 1
4 - 1
1/8 финала
Металлург Мг - Сибирь
Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
1. Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
2. Металлург Мг - Сибирь
5 - 1
3. Сибирь - Металлург Мг
1 - 3
4. Сибирь - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Сибирь
1 - 0
4 - 1
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
1. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
2. Динамо Мн - Динамо М
4 - 1
3. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
4. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
4 - 0
Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак
4 - 1
1. Локомотив - Спартак
5 - 3
2. Локомотив - Спартак
1 - 2
3. Спартак - Локомотив
3 - 4
4. Спартак - Локомотив
0 - 2
5. Локомотив - Спартак
3 - 2
4 - 1
Авангард - Нефтехимик
Авангард - Нефтехимик
4 - 1
1. Авангард - Нефтехимик
4 - 2
2. Авангард - Нефтехимик
3 - 4
3. Нефтехимик - Авангард
1 - 2
4. Нефтехимик - Авангард
2 - 5
5. Авангард - Нефтехимик
4 - 3
4 - 1
Северсталь - Торпедо
Северсталь - Торпедо
1 - 4
1. Северсталь - Торпедо
1 - 4
2. Северсталь - Торпедо
4 - 0
3. Торпедо - Северсталь
3 - 1
4. Торпедо - Северсталь
3 - 2
5. Северсталь - Торпедо
3 - 4
1 - 4
ЦСКА - СКА
ЦСКА - СКА
4 - 1
1. ЦСКА - СКА
3 - 2
2. ЦСКА - СКА
4 - 2
3. СКА - ЦСКА
1 - 0
4. СКА - ЦСКА
2 - 4
5. ЦСКА - СКА
6 - 2
4 - 1
Ак Барс - Трактор
Ак Барс - Трактор
4 - 1
1. Ак Барс - Трактор
3 - 2
2. Ак Барс - Трактор
4 - 2
3. Трактор - Ак Барс
3 - 2
4. Трактор - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Трактор
2 - 1
4 - 1
Автомобилист - Сал. Юлаев
Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 4
1. Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 0
2. Автомобилист - Сал. Юлаев
0 - 1
3. Сал. Юлаев - Автомобилист
4 - 3
4. Сал. Юлаев - Автомобилист
5 - 2
5. Автомобилист - Сал. Юлаев
5 - 2
6. Сал. Юлаев - Автомобилист
4 - 3
2 - 4
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21.05 19:30 Ак Барс – Локомотив 2 : 3
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