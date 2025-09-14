КХЛ, результаты и видео голов 14 сентября: «Ак Барс» уступил «Металлургу», СКА разгромил «Ладу» и другие матчи
В воскресенье, 14 сентября, пройдут шесть игр: «Ак Барс» уступил «Металлургу» (3:6), «Нефтехимик» победил «Локомотив» (5:4 ОТ), ЦСКА обыграл «Северсталь» (2:1), СКА разгромил «Ладу» (6:1), «Сочи» проиграл «Трактору» (3:4 ОТ), а «Спартак» — «Торпедо» (3:4 ОТ).
14 сентября, воскресенье
«Нефтехимик» — «Локомотив» — 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)
Голы: Радулов — 2 (Сергеев), 0:31 — 0:1. Сурин — 3 (Иванов), 3:01 — 0:2. Белозеров — 2 (бол., Дергачев, Федотов), 8:20 — 1:2. Шалунов — 2 (бол., Березкин, Радулов), 23:28 — 1:3. Ди — 1 (бол., Юртайкин, Барулин), 29:42 — 2:3. Митякин — 2 (Капустин, Шафигуллин), 30:59 — 3:3. Радулов — 3 (Сурин, Иванов), 31:12 — 3:4. Юртайкин — 1 (бол., Барулин, Митякин), 53:36 — 4:4. Жафяров — 2 (бол., Белозеров, Федотов), 61:33 — 5:4.
Вратари: Озолин (Долганов, 31:12) — Мельничук (Исаев, 30:59).
Штраф: 6 — 14.
Броски: 26 (6+8+9+3) — 33 (10+12+11+0).
Судьи: Акузовский, Мочалов.
14 сентября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.
«Ак Барс» — «Металлург» — 3:6 (0:5, 2:0, 1:1)
Голы: Барак — 1 (Силантьев, Пресс), 0:49 — 0:1. Силантьев — 2 (Пресс, Ткачев), 2:21 — 0:2. Канцеров — 1 (Толчинский, Минулин), 6:39 — 0:3. Барак — 2 (бол., Канцеров, Ткачев), 15:49 — 0:4. Силантьев — 3 (бол., Барак, Ткачев), 17:50 — 0:5. Яшкин — 2 (Денисенко, Семенов), 27:59 — 1:5. Карпухин — 1 (Пустозеров, Сафонов), 38:43 — 2:5. Семенов — 2 (бол., Сафонов, Карпухин), 55:47 — 3:5. Михайлис — 2 (п.в., Исхаков), 57:56 — 3:6.
Вратари: Бердин (Билялов, 17:50, 53:06 — 55:47, 57:04 — 57:56) — Смолин.
Штраф: 12 — 6.
Броски: 35 (10+11+14) — 33 (13+12+8).
Судьи: Красотин, Соин.
14 сентября. Казань. Татнефть-Арена.
«Северсталь» — ЦСКА — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Коваленко — 1 (бол., Спронг, Зернов), 19:38 — 0:1. Коваленко — 2 (Нестеров, Провольнев), 34:50 — 0:2. Иванцов — 1 (бол., Скоренов, Абросимов), 45:34 — 1:2.
Вратари: Самойлов (58:05) — Гамзин.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 22 (10+6+6) — 25 (6+15+4).
Судьи: Васильев, Гофман.
14 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
СКА — «Лада» — 6:1 (3:0, 0:1, 3:0)
Голы: Зыков — 2 (бол., Сапего, Хайруллин), 5:46 — 1:0. Воробьев — 2 (бол., Мерфи, Хайруллин), 9:23 — 2:0. Дишковский — 1 (Короткий), 14:28 — 3:0. Дюфур — 2 (Савчук, Рыков), 31:24 — 3:1. Бландизи — 1 (бол., Мерфи, Ларионов), 41:24 — 4:1. Менелл — 2 (Хайруллин, Зыков), 47:09 — 5:1. Дишковский — 2, 48:18 — 6:1.
Вратари: Плешков — Трушков.
Штраф: 12 — 36.
Броски: 37 (11+7+19) — 37 (10+15+12).
Судьи: Светилов, Спирин.
14 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
«Сочи» — «Трактор» — 3:4 ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 0:1)
Голы: Горюнов-Рольгизер — 2 (Коромыслов, Ливо), 1:03 — 0:1. Горбунов — 1 (Дэй, Жарков), 8:31 — 0:2. Сероух — 2 (мен., Хафизов, Мачулин), 21:41 — 1:2. Телегин — 1 (Дер-Аргучинцев, Кадейкин), 23:44 — 1:3. Венгрыжановский — 1 (Мачулин), 35:33 — 2:3. Гуськов — 1 (Тянулин, Попов), 46:29 — 3:3. Дюбе — 4 (бол., Ливо, Дронов), 61:03 — 3:4.
Вратари: Хомченко — Мыльников.
Штраф: 13 — 4.
Броски: 28 (9+8+11+0) — 36 (11+13+11+1).
Судьи: Гашилов, Наумов.
14 сентября. Сочи. ДС Большой.
«Спартак» — «Торпедо» — 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)
Голы: Коростелев — 2 (бол., Вишневский, Морозов), 10:02 — 1:0. Морозов — 1 (Коростелев, Кин), 20:34 — 2:0. Рожков — 1 (мен., Соколов, Нарделла), 27:52 — 2:1. Виноградов — 2 (бол., Чефанов, Конюшков), 31:31 — 2:2. Коростелев — 3 (Пашин), 45:12 — 3:2. Гончарук — 3 (бол., Атанасов, Конюшков), 58:39 — 3:3. Воронин — 1 (Фирстов, Нарделла), 63:31 — 3:4.
Вратари: Загидулин — Кульбаков (58:59 — 58:39).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 43 (12+14+15+2) — 39 (9+19+10+1).
Судьи: Бирин, Дударов.
14 сентября. Москва. Мегаспорт.
Календарь всех матчей сезона-2025/26 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3