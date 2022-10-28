КХЛ, 28 октября: московское «Динамо» примет СКА, «Металлург» — «Трактор» и другие игры
Московское «Динамо» примет СКА, «Металлург» сыграет с «Трактором» в матчах КХЛ
В пятницу, 28 октября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. СКА в гостях сыграет с московским «Динамо» и другие встречи.
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. Расписание и результаты 28 октября (время начала — московское):
17.00. «Металлург» — «Трактор»
19.00. «Куньлунь» — «Нефтехимик»
19.00. «Локомотив» — «Торпедо»
Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|23
|21
|2
|43
|2
|ЦСКА
|22
|15
|7
|33
|3
|Динамо М
|23
|14
|9
|31
|4
|Торпедо
|22
|14
|8
|29
|5
|Локомотив
|22
|13
|9
|29
|6
|Спартак
|24
|11
|13
|27
|7
|Витязь
|23
|11
|12
|27
|8
|Северсталь
|24
|9
|15
|23
|9
|Динамо Мн
|23
|9
|14
|22
|10
|Куньлунь
|24
|8
|16
|19
|11
|Сочи
|21
|3
|18
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|23
|16
|7
|35
|2
|Автомобилист
|23
|15
|8
|31
|3
|Сал. Юлаев
|22
|14
|8
|31
|4
|Сибирь
|24
|13
|11
|28
|5
|Барыс
|24
|11
|13
|23
|6
|Адмирал
|22
|10
|12
|23
|7
|Ак Барс
|22
|9
|13
|22
|8
|Трактор
|23
|9
|14
|21
|9
|Авангард
|22
|9
|13
|20
|10
|Нефтехимик
|22
|9
|13
|19
|11
|Амур
|22
|7
|15
|18
Результаты / календарь
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
|28.10
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|- : -
|28.10
|17:00
|
Металлург – Трактор
|- : -
|28.10
|19:00
|
Куньлунь – Нефтехимик
|- : -
|28.10
|19:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|28.10
|19:30
|
Динамо М – СКА
|- : -
Новости