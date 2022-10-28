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Сегодня, 10:30

КХЛ, 28 октября: московское «Динамо» примет СКА, «Металлург» — «Трактор» и другие игры

Московское «Динамо» примет СКА, «Металлург» сыграет с «Трактором» в матчах КХЛ
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Хоккеисты СКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В пятницу, 28 октября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. СКА в гостях сыграет с московским «Динамо» и другие встречи.

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. Расписание и результаты 28 октября (время начала — московское):

16.30. «Авангард» — «Адмирал»

17.00. «Металлург» — «Трактор»

19.00. «Куньлунь» — «Нефтехимик»

19.00. «Локомотив» — «Торпедо»

19.30. «Динамо» М — СКА

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Западная конференция И В П О
1 СКА 23 21 2 43
2 ЦСКА 22 15 7 33
3 Динамо М 23 14 9 31
4 Торпедо 22 14 8 29
5 Локомотив 22 13 9 29
6 Спартак 24 11 13 27
7 Витязь 23 11 12 27
8 Северсталь 24 9 15 23
9 Динамо Мн 23 9 14 22
10 Куньлунь 24 8 16 19
11 Сочи 21 3 18 9
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 23 16 7 35
2 Автомобилист 23 15 8 31
3 Сал. Юлаев 22 14 8 31
4 Сибирь 24 13 11 28
5 Барыс 24 11 13 23
6 Адмирал 22 10 12 23
7 Ак Барс 22 9 13 22
8 Трактор 23 9 14 21
9 Авангард 22 9 13 20
10 Нефтехимик 22 9 13 19
11 Амур 22 7 15 18
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28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
28.10 16:30
Авангард – Адмирал
 - : -
28.10 17:00
Металлург – Трактор
 - : -
28.10 19:00
Куньлунь – Нефтехимик
 - : -
28.10 19:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
28.10 19:30
Динамо М – СКА
 - : -
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