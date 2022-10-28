Московское «Динамо» примет СКА, «Металлург» сыграет с «Трактором» в матчах КХЛ

В пятницу, 28 октября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. СКА в гостях сыграет с московским «Динамо» и другие встречи.

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. Расписание и результаты 28 октября (время начала — московское):

16.30. «Авангард» — «Адмирал»

17.00. «Металлург» — «Трактор»

19.00. «Куньлунь» — «Нефтехимик»

19.00. «Локомотив» — «Торпедо»

19.30. «Динамо» М — СКА

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

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