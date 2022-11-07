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Сегодня, 08:00

КХЛ: «Торпедо» — «Спартак», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи 7 ноября

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Хоккеисты «Спартака».
Фото ХК «Спартак»
Регулярный чемпионат КХЛ.

17.00 мск. «Трактор» — «Сибирь»

19.00. «Куньлунь» — «Салават Юлаев»

19.30. «Торпедо» — «Спартак»

19.30. ЦСКА — «Локомотив»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

КХЛ
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Западная конференция И В П О
1 СКА 27 25 2 51
2 ЦСКА 25 17 8 38
3 Локомотив 26 17 9 37
4 Динамо М 27 16 11 36
5 Торпедо 26 15 11 31
6 Витязь 27 12 15 30
7 Динамо Мн 27 12 15 28
8 Спартак 27 11 16 27
9 Северсталь 27 10 17 26
10 Куньлунь 28 10 18 23
11 Сочи 25 3 22 11
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 27 17 10 37
2 Сал. Юлаев 26 16 10 37
3 Автомобилист 26 16 10 34
4 Сибирь 28 15 13 33
5 Адмирал 27 14 13 32
6 Авангард 27 13 14 29
7 Ак Барс 26 12 14 28
8 Барыс 27 12 15 25
9 Трактор 27 11 16 25
10 Нефтехимик 26 10 16 21
11 Амур 25 8 17 20
Результаты / календарь
28.10
29.10
30.10
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10.11
11.11
12.11
7.11 17:00
Трактор – Сибирь
 - : -
7.11 19:00
Куньлунь – Сал. Юлаев
 - : -
7.11 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
7.11 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
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