КХЛ: «Торпедо» — «Спартак», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи 7 ноября

Регулярный чемпионат КХЛ.

17.00 мск. «Трактор» — «Сибирь»

19.00. «Куньлунь» — «Салават Юлаев»

19.30. «Торпедо» — «Спартак»

19.30. ЦСКА — «Локомотив»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут