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Сегодня, 08:45

КХЛ: «Торпедо» — «Локомотив», СКА — «Металлург» и другие матчи 5 ноября

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Игроки СКА Дмитрий Яшкин, Игорь Ожиганов и Марат Хуснутдинов празднуют заброшенную шайбу.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Регулярный чемпионат КХЛ.

5 ноября, суббота

13.00 (мск) «Торпедо» — «Локомотив»

14.30 «Автомобилист» — «Сибирь»

17.00 «Нефтехимик» — «Салават Юлаев»

17.00 СКА — «Металлург»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Западная конференция И В П О
1 СКА 26 24 2 49
2 ЦСКА 25 17 8 38
3 Динамо М 26 16 10 36
4 Локомотив 25 16 9 35
5 Торпедо 25 15 10 31
6 Витязь 26 12 14 30
7 Спартак 27 11 16 27
8 Динамо Мн 26 11 15 26
9 Северсталь 26 10 16 25
10 Куньлунь 28 10 18 23
11 Сочи 24 3 21 10
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 26 17 9 37
2 Сал. Юлаев 25 15 10 35
3 Автомобилист 25 16 9 33
4 Сибирь 27 14 13 31
5 Адмирал 26 13 13 30
6 Авангард 26 12 14 27
7 Ак Барс 25 11 14 26
8 Барыс 27 12 15 25
9 Трактор 27 11 16 25
10 Нефтехимик 25 10 15 21
11 Амур 25 8 17 20
Результаты / календарь
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10.11
5.11 13:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
5.11 14:30
Автомобилист – Сибирь
 - : -
5.11 17:00
Нефтехимик – Сал. Юлаев
 - : -
5.11 17:00
СКА – Металлург
 - : -
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