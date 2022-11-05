КХЛ: «Торпедо» — «Локомотив», СКА — «Металлург» и другие матчи 5 ноября

Регулярный чемпионат КХЛ.

5 ноября, суббота

13.00 (мск) «Торпедо» — «Локомотив»

14.30 «Автомобилист» — «Сибирь»

17.00 «Нефтехимик» — «Салават Юлаев»

17.00 СКА — «Металлург»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут