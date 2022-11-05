КХЛ: «Торпедо» — «Локомотив», СКА — «Металлург» и другие матчи 5 ноября
Регулярный чемпионат КХЛ.
5 ноября, суббота
13.00 (мск) «Торпедо» — «Локомотив»
14.30 «Автомобилист» — «Сибирь»
17.00 «Нефтехимик» — «Салават Юлаев»
Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|26
|24
|2
|49
|2
|ЦСКА
|25
|17
|8
|38
|3
|Динамо М
|26
|16
|10
|36
|4
|Локомотив
|25
|16
|9
|35
|5
|Торпедо
|25
|15
|10
|31
|6
|Витязь
|26
|12
|14
|30
|7
|Спартак
|27
|11
|16
|27
|8
|Динамо Мн
|26
|11
|15
|26
|9
|Северсталь
|26
|10
|16
|25
|10
|Куньлунь
|28
|10
|18
|23
|11
|Сочи
|24
|3
|21
|10
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|26
|17
|9
|37
|2
|Сал. Юлаев
|25
|15
|10
|35
|3
|Автомобилист
|25
|16
|9
|33
|4
|Сибирь
|27
|14
|13
|31
|5
|Адмирал
|26
|13
|13
|30
|6
|Авангард
|26
|12
|14
|27
|7
|Ак Барс
|25
|11
|14
|26
|8
|Барыс
|27
|12
|15
|25
|9
|Трактор
|27
|11
|16
|25
|10
|Нефтехимик
|25
|10
|15
|21
|11
|Амур
|25
|8
|17
|20
Результаты / календарь
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
|5.11
|13:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|5.11
|14:30
|
Автомобилист – Сибирь
|- : -
|5.11
|17:00
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|- : -
|5.11
|17:00
|
СКА – Металлург
|- : -
Новости