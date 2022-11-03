КХЛ: «Ак Барс» — «Салават Юлаев», «Локомотив» — «Металлург» и другие матчи 3 ноября

Регулярный чемпионат КХЛ.

3 ноября, четверг

16.30 (мск) «Авангард» — «Сибирь»

16.30 «Барыс» — «Адмирал»

17.00 «Автомобилист» — «Амур»

19.00 «Ак Барс» — «Салават Юлаев»

19.00 «Нефтехимик» — ЦСКА

19.30 «Локомотив» — «Металлург»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут