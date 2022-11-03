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Сегодня, 08:45

КХЛ: «Ак Барс» — «Салават Юлаев», «Локомотив» — «Металлург» и другие матчи 3 ноября

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков.
Фото ХК «Ак Барс»
Регулярный чемпионат КХЛ.

3 ноября, четверг

16.30 (мск) «Авангард» — «Сибирь»

16.30 «Барыс» — «Адмирал»

17.00 «Автомобилист» — «Амур»

19.00 «Ак Барс» — «Салават Юлаев»

19.00 «Нефтехимик» — ЦСКА

19.30 «Локомотив» — «Металлург»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Западная конференция И В П О
1 СКА 26 24 2 49
2 ЦСКА 24 17 7 37
3 Динамо М 26 16 10 36
4 Локомотив 24 15 9 33
5 Торпедо 25 15 10 31
6 Витязь 25 11 14 28
7 Спартак 26 11 15 27
8 Динамо Мн 26 11 15 26
9 Северсталь 25 9 16 23
10 Куньлунь 27 9 18 21
11 Сочи 23 3 20 9
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 25 17 8 37
2 Сал. Юлаев 24 15 9 34
3 Автомобилист 24 15 9 31
4 Сибирь 26 14 12 30
5 Адмирал 25 12 13 28
6 Авангард 25 11 14 25
7 Барыс 26 12 14 25
8 Трактор 26 11 15 25
9 Ак Барс 24 10 14 24
10 Амур 24 8 16 20
11 Нефтехимик 24 9 15 19
Результаты / календарь
24.10
25.10
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5.11
6.11
7.11
8.11
3.11 16:30
Авангард – Сибирь
 - : -
3.11 16:30
Барыс – Адмирал
 - : -
3.11 17:00
Автомобилист – Амур
 - : -
3.11 19:00
Ак Барс – Сал. Юлаев
 - : -
3.11 19:00
Нефтехимик – ЦСКА
 - : -
3.11 19:30
Локомотив – Металлург
 - : -
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