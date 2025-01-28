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Сегодня, 10:30

КХЛ, расписание и результаты 28 января: «Металлург» — «Динамо» Минск, СКА — «Витязь» и другие матчи

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Сергей Плотников и Фредерик Готье.
Фото ХК «Витязь»
Матчи FONBET чемпионата КХЛ

28 января, вторник

17.00 (мск) «Металлург» — «Динамо» Минск

19.00 «Нефтехимик» — «Северсталь»

19.30 «Куньлунь» — «Трактор»

19.30 «Сочи» — «Торпедо»

19.30 СКА — «Витязь»

Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
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Положение команд
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Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 51 39 12 80
2 Спартак 48 29 19 64
3 Северсталь 49 31 18 63
4 Динамо М 49 30 19 63
5 ЦСКА 48 27 21 62
6 СКА 48 27 21 59
7 Динамо Мн 46 25 21 56
8 Торпедо 48 22 26 52
9 Куньлунь РС 48 21 27 46
10 Витязь 48 19 29 43
11 Сочи 48 14 34 33
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 51 32 19 69
2 Автомобилист 49 30 19 66
3 Сал. Юлаев 49 31 18 65
4 Ак Барс 48 31 17 64
5 Металлург Мг 49 29 20 62
6 Авангард 48 25 23 53
7 Адмирал 50 21 29 51
8 Сибирь 49 21 28 50
9 Нефтехимик 49 15 34 43
10 Лада 47 18 29 42
11 Амур 50 12 38 29
12 Барыс 50 11 39 28
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27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
28.01 17:00
Металлург Мг – Динамо Мн
 - : -
28.01 19:00
Нефтехимик – Северсталь
 - : -
28.01 19:30
СКА – Витязь
 - : -
28.01 19:30
Сочи – Торпедо
 - : -
28.01 19:30
Куньлунь РС – Трактор
 - : -
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