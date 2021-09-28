КХЛ: расписание и результаты матчей 28 сентября
09:00
Сегодня, 28 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится два матча.
«Динамо» Москва — «Спартак» (19.30)
«Куньлунь» — «Адмирал» (19.30)
Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов можно посмотреть по этой ссылке //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ
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