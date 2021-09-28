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КХЛ: расписание и результаты матчей 28 сентября

09:00
«Динамо» на своем льду примет «Спартак». Фото ХК «Динамо» Москва
«Динамо» на своем льду примет «Спартак». Фото ХК «Динамо» Москва
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Сегодня, 28 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится два матча.

«Динамо» Москва — «Спартак» (19.30)

«Куньлунь» — «Адмирал» (19.30)

Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов можно посмотреть по этой ссылке //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ

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Сергей Ревенко все материалы автора

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