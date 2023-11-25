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Сегодня, 08:40

КХЛ: «Металлург» — «Спартак», СКА — «Торпедо». Расписание матчей 25 ноября

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Хоккеисты «Металлурга».
Фото ХК «Металлург»
Матчи ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

25 ноября, суббота

12.00 (мск). «Сибирь» — «Нефтехимик»

14.30. «Металлург» — «Спартак»

14.30. «Салават Юлаев» — «Трактор»

15.00. «Автомобилист» — «Лада»

17.00. «Витязь» — «Ак Барс»

17.00. СКА — «Торпедо»

Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

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Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 35 23 12 50
2 Авангард 34 22 12 47
3 Лада 35 19 16 45
4 Сал. Юлаев 34 20 14 41
5 Ак Барс 34 19 15 40
6 Трактор 34 18 16 40
7 Автомобилист 35 18 17 40
8 Сибирь 34 15 19 35
9 Амур 34 14 20 34
10 Нефтехимик 34 14 20 34
11 Барыс 35 10 25 27
12 Адмирал 32 9 23 24
Западная конференция И В П О
1 Спартак 35 23 12 49
2 Динамо М 34 23 11 49
3 Локомотив 33 21 12 44
4 Торпедо 34 20 14 42
5 СКА 33 20 13 40
6 ЦСКА 34 19 15 40
7 Динамо Мн 33 15 18 34
8 Северсталь 34 14 20 33
9 Куньлунь РС 37 12 25 29
10 Сочи 35 13 22 28
11 Витязь 34 12 22 28
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25.11 12:00
Сибирь – Нефтехимик
 - : -
25.11 14:30
Сал. Юлаев – Трактор
 - : -
25.11 14:30
Металлург Мг – Спартак
 - : -
25.11 15:00
Автомобилист – Лада
 - : -
25.11 17:00
Витязь – Ак Барс
 - : -
25.11 17:00
СКА – Торпедо
 - : -
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