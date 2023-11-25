КХЛ: «Металлург» — «Спартак», СКА — «Торпедо». Расписание матчей 25 ноября
Матчи ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
25 ноября, суббота
12.00 (мск). «Сибирь» — «Нефтехимик»
14.30. «Металлург» — «Спартак»
14.30. «Салават Юлаев» — «Трактор»
15.00. «Автомобилист» — «Лада»
17.00. «Витязь» — «Ак Барс»
17.00. СКА — «Торпедо»
Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|35
|23
|12
|50
|2
|Авангард
|34
|22
|12
|47
|3
|Лада
|35
|19
|16
|45
|4
|Сал. Юлаев
|34
|20
|14
|41
|5
|Ак Барс
|34
|19
|15
|40
|6
|Трактор
|34
|18
|16
|40
|7
|Автомобилист
|35
|18
|17
|40
|8
|Сибирь
|34
|15
|19
|35
|9
|Амур
|34
|14
|20
|34
|10
|Нефтехимик
|34
|14
|20
|34
|11
|Барыс
|35
|10
|25
|27
|12
|Адмирал
|32
|9
|23
|24
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|35
|23
|12
|49
|2
|Динамо М
|34
|23
|11
|49
|3
|Локомотив
|33
|21
|12
|44
|4
|Торпедо
|34
|20
|14
|42
|5
|СКА
|33
|20
|13
|40
|6
|ЦСКА
|34
|19
|15
|40
|7
|Динамо Мн
|33
|15
|18
|34
|8
|Северсталь
|34
|14
|20
|33
|9
|Куньлунь РС
|37
|12
|25
|29
|10
|Сочи
|35
|13
|22
|28
|11
|Витязь
|34
|12
|22
|28
Результаты / календарь
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
|25.11
|12:00
|
Сибирь – Нефтехимик
|- : -
|25.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Трактор
|- : -
|25.11
|14:30
|
Металлург Мг – Спартак
|- : -
|25.11
|15:00
|
Автомобилист – Лада
|- : -
|25.11
|17:00
|
Витязь – Ак Барс
|- : -
|25.11
|17:00
|
СКА – Торпедо
|- : -
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