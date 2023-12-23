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Сегодня, 10:00

КХЛ: «Торпедо» — СКА, «Локомотив» — ЦСКА. Расписание матчей 23 декабря

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Форвард СКА Сергей Толчинский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Матчи ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

23 декабря, суббота

13:30 (мск). «Сибирь» — «Ак Барс»

14:00. «Барыс» — «Сочи»

17:00. «Нефтехимик» — «Динамо» Москва

17:00. «Торпедо» — СКА

17:00. «Локомотив» — ЦСКА

Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

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Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 42 26 16 57
2 Авангард 40 27 13 57
3 Сал. Юлаев 41 25 16 53
4 Лада 43 22 21 53
5 Трактор 43 23 20 51
6 Ак Барс 42 24 18 50
7 Автомобилист 43 22 21 49
8 Сибирь 43 19 24 45
9 Амур 42 17 25 42
10 Нефтехимик 41 15 26 38
11 Адмирал 40 13 27 35
12 Барыс 42 12 30 31
Западная конференция И В П О
1 Спартак 43 28 15 60
2 Динамо М 42 28 14 60
3 Локомотив 40 26 14 55
4 СКА 41 27 14 55
5 Торпедо 42 25 17 53
6 ЦСКА 41 22 19 46
7 Северсталь 41 18 23 43
8 Динамо Мн 40 18 22 40
9 Куньлунь РС 42 15 27 35
10 Сочи 42 14 28 32
11 Витязь 42 13 29 31
Результаты / календарь
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23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
23.12 13:30
Сибирь – Ак Барс
 - : -
23.12 14:00
Барыс – Сочи
 - : -
23.12 17:00
Торпедо – СКА
 - : -
23.12 17:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
23.12 17:00
Нефтехимик – Динамо М
 - : -
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