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Сегодня, 08:10

КХЛ, 21 октября: «Торпедо» — «Амур», «Нефтехимик» — СКА

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Фото ХК СКА
Матчи ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

21 октября, суббота

13.00 (мск). «Торпедо» — «Амур»

14.00. «Витязь» — «Локомотив»

17.00. «Нефтехимик» — СКА

Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 22 14 8 31
2 Ак Барс 19 13 6 28
3 Лада 22 11 11 26
4 Автомобилист 21 12 9 26
5 Сал. Юлаев 19 12 7 24
6 Авангард 19 10 9 22
7 Трактор 21 10 11 22
8 Амур 19 8 11 21
9 Сибирь 20 9 11 21
10 Нефтехимик 19 7 12 18
11 Барыс 21 6 15 18
12 Адмирал 18 5 13 12
Западная конференция И В П О
1 Спартак 21 14 7 30
2 Локомотив 20 14 6 29
3 Динамо М 20 13 7 27
4 Торпедо 20 12 8 26
5 ЦСКА 20 11 9 23
6 Сочи 21 11 10 23
7 СКА 18 10 8 20
8 Северсталь 19 8 11 19
9 Динамо Мн 18 8 10 19
10 Куньлунь РС 23 7 16 16
11 Витязь 20 5 15 12
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21.10 13:00
Торпедо – Амур
 - : -
21.10 14:00
Витязь – Локомотив
 - : -
21.10 17:00
Нефтехимик – СКА
 - : -
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