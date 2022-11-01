КХЛ: «Ак Барс» — ЦСКА, «Динамо» — «Металлург» и другие матчи 1 ноября 2022

Регулярный чемпионат КХЛ.

1 ноября, вторник

16.30 (мск). «Барыс» — «Сибирь»

17.00. «Салават Юлаев» — «Амур»

17.00. «Трактор» — «Адмирал»

19.00. «Ак Барс» — ЦСКА

19.00. «Витязь» — «Торпедо»

19.30. «Динамо» (Москва) — «Металлург»

19.30. «Спартак» — «Авангард»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут