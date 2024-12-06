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Сегодня, 08:30

КХЛ, расписание и результаты 6 декабря: «Салават Юлаев» — «Сибирь», «Торпедо» — ЦСКА и другие

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Игрок ЦСКА Колби Уильямс.
Фото ХК ЦСКА
Матчи FONBET Чемпионата КХЛ.

12.00 мск. «Амур» — «Динамо»

17.00. «Салават Юлаев» — «Сибирь»

19.00. «Северсталь» — «Барыс»

19.00. «Витязь» — «Ак Барс»

19.30. «Куньлунь» — «Сочи»

19.30. «Торпедо» — ЦСКА

Матч «Торпедо» — ЦСКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

КХЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 35 28 7 58
2 Спартак 34 22 12 48
3 Динамо М 34 21 13 45
4 СКА 33 19 14 42
5 ЦСКА 31 17 14 41
6 Северсталь 32 18 14 36
7 Динамо Мн 33 16 17 36
8 Торпедо 32 15 17 35
9 Витязь 33 14 19 32
10 Куньлунь РС 34 12 22 28
11 Сочи 32 11 21 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 34 22 12 48
2 Сал. Юлаев 31 21 10 44
3 Автомобилист 32 19 13 42
4 Ак Барс 30 20 10 41
5 Металлург Мг 35 19 16 40
6 Адмирал 35 16 19 37
7 Нефтехимик 35 13 22 35
8 Лада 32 13 19 31
9 Авангард 32 14 18 30
10 Сибирь 30 12 18 27
11 Барыс 34 9 25 21
12 Амур 33 7 26 18
Результаты / календарь
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
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2.12
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5.12
6.12
7.12
8.12
17.12
18.12
19.12
6.12 12:00
Амур – Динамо Мн
 - : -
6.12 17:00
Сал. Юлаев – Сибирь
 - : -
6.12 19:00
Северсталь – Барыс
 - : -
6.12 19:00
Витязь – Ак Барс
 - : -
6.12 19:30
Торпедо – ЦСКА
 - : -
6.12 19:30
Куньлунь РС – Сочи
 - : -
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