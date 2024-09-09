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Сегодня, 08:15

КХЛ, расписание и результаты 9 сентября: «Авангард» — «Ак Барс», «Локомотив» — СКА и другие матчи

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Фото ХК СКА
Матчи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

9 сентября, понедельник

16.30. «Авангард» — «Ак Барс»

17.00. «Барыс» — «Амур»

19.00. «Витязь» — «Сочи»

19.00. «Торпедо» — «Автомобилист»

19.30. «Локомотив» — СКА

19.30. «Спартак» — «Динамо» (Минск)

Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

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Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 2 2 0 4
2 Авангард 2 2 0 4
3 Нефтехимик 3 2 1 4
4 Сал. Юлаев 2 2 0 4
5 Трактор 3 1 2 3
6 Адмирал 3 1 2 3
7 Металлург Мг 3 1 2 2
8 Ак Барс 2 1 1 2
9 Барыс 2 0 2 1
10 Сибирь 2 0 2 0
11 Лада 2 0 2 0
12 Амур 2 0 2 0
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 2 2 0 4
2 Северсталь 3 2 1 4
3 Куньлунь РС 3 2 1 4
4 СКА 2 1 1 3
5 Спартак 2 1 1 3
6 Динамо Мн 1 1 0 2
7 ЦСКА 2 1 1 2
8 Витязь 2 1 1 2
9 Динамо М 2 1 1 2
10 Сочи 1 1 0 2
11 Торпедо 2 0 2 1
Результаты / календарь
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12.09
13.09
14.09
9.09 16:30
Авангард – Ак Барс
 - : -
9.09 17:00
Барыс – Амур
 - : -
9.09 19:00
Торпедо – Автомобилист
 - : -
9.09 19:00
Витязь – Сочи
 - : -
9.09 19:30
Спартак – Динамо Мн
 - : -
9.09 19:30
Локомотив – СКА
 - : -
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