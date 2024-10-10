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Сегодня, 22:01

КХЛ, результаты и видео голов 10 октября: ЦСКА проиграл «Автомобилисту», «Спартак» — «Салавату» и другие матчи

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Вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин.
Фото ХК ЦСКА
Матчи FONBET чемпионата КХЛ

10 октября, четверг

«Металлург» — «Торпедо» — 4:5 (1:3, 1:2, 2:0)
Голы: Абрамов — 6 (Кагарлицкий), 1:24 — 0:1. Мисников — 1 (Свечников), 10:57 — 0:2. Акользин — 4 (Орехов), 12:31 — 1:2. Артамонов — 8 (Летунов), 14:45 — 1:3. Фирстов — 6 (Филлипс, Артамонов), 33:47 — 1:4. Гераськин — 3 (Осипович, Силантьев), 34:33 — 2:4. Летунов — 3 (Артамонов), 38:08 — 2:5. Моисеев — 1 (Орехов), 42:32 — 3:5. Еременко — 1 (Петунин), 44:02 — 4:5.
Вратари: Смолин (Набоков, 10:57, 58:41 — 59:29) — Бочаров.
Штраф: 4 — 16.
Броски: 51 (12+15+24) — 20 (11+6+3).
Судьи: Мочалов, Соин.
10 октября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

«Барыс» — «Авангард» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Апальков — 2 (Болье, Бурдасов), 14:30 — 1:0.
Вратари: Бояркин — Хомченко (59:33).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 25 (7+9+9) — 24 (10+11+3).
Судьи: Оскирко, Раминг.
10 октября. Астана. «Барыс-Арена».

«Сочи» — «Витязь» — 2:3 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 0:1)
Голы: Барак — 8 (Чехович), 3:52 — 0:1. Бучельников — 3 (Барак, Чехович), 11:07 — 0:2. Рассказов — 2 (Тянулин, Чебыкин), 30:17 — 1:2. Попов — 5 (бол., Тянулин, М.С. Федотов), 35:13 — 2:2. Барак — 9 (Чехович), 61:29 — 2:3.
Вратари: Иванов — Шикин.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 37 (10+20+6+1) — 24 (10+6+7+1).
Судьи: Морозов, Юдаков.
10 октября. Сочи. ДС Большой.

«Спартак» — «Салават Юлаев» — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
Голы: Ливо — 6 (Шаров), 1:19 — 0:1. Мальцев — 6, 2:59 — 1:1. Ян — 2 (Панин, Набиев), 37:36 — 1:2. Хмелевский — 6 (Ремпал, Науменков), 38:49 — 1:3. Ливо — 7 (Алалыкин, Шаров), 41:09 — 1:4. Хмелевский — 7 (Тодд), 47:01 — 1:5. Локтионов — 3 (Пашин, Миронов), 54:48 — 2:5.
Вратари: Рибар — Самонов.
Штраф: 6 — 9.
Броски: 30 (12+10+8) — 46 (12+18+16).
Судьи: Акузовский, Гашилов.
10 октября. Москва. «Мегаспорт».

ЦСКА — «Автомобилист» — 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Исхаков — 6 (Дроздов), 8:41 — 1:0. Мэйсек — 4 (бол., Голышев, Да Коста), 18:19 — 1:1. Хрипунов — 4 (Журавлев), 24:17 — 1:2. Нестеров — 2 (бол., Окулов, Карнаухов), 30:17 — 2:2. Дроздов — 2 (бол., Ярош), 49:59 — 3:2. Голышев — 4 (Мэйсек, Да Коста), 53:50 — 3:3.
Победный буллит: Мэйсек.
Вратари: Гамзин — Галкин.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 24 (10+5+8+1) — 26 (10+11+4+1).
Судьи: Сидоренко, Якимов.
10 октября. Москва. «ЦСКА Арена».

СКА — «Динамо» Минск — 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
Голы: Мелош — 2 (Волков, Хэмилтон), 10:07 — 0:1. Усов — 3 (Кузнецов), 29:20 — 0:2. Шипачев — 1 (бол., Волков), 36:10 — 0:3. Кузнецов — 2 (Никишин, Деанджело), 44:15 — 1:3. Усов — 4 (Пинчук, Бориков), 49:01 — 1:4. Никишин — 3 (бол., Деанджело, Григоренко), 53:48 — 2:4.
Вратари: Плешков (Заврагин, 40:00, 51:30 — 53:48, 54:06 — 58:23, 59:23) — Тихомиров.
Штраф: 16 — 12.
Броски: 23 (10+1+12) — 39 (15+20+4).
Судьи: Белов, Каменщиков.
10 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 14 11 3 24
2 Спартак 13 8 5 18
3 ЦСКА 15 7 8 18
4 Торпедо 14 8 6 17
5 СКА 14 8 6 17
6 Северсталь 14 8 6 16
7 Динамо Мн 13 7 6 15
8 Витязь 14 7 7 14
9 Динамо М 14 6 8 13
10 Куньлунь РС 14 5 9 11
11 Сочи 14 5 9 11
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 13 9 4 20
2 Автомобилист 15 9 6 20
3 Сибирь 14 8 6 17
4 Нефтехимик 14 7 7 17
5 Ак Барс 12 8 4 16
6 Металлург Мг 15 7 8 14
7 Сал. Юлаев 11 7 4 14
8 Адмирал 13 6 7 14
9 Лада 14 5 9 12
10 Авангард 14 5 9 11
11 Амур 13 4 9 10
12 Барыс 15 3 12 7
Результаты / календарь
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10.10 17:00
Металлург Мг – Торпедо
 4 : 5
10.10 17:00
Барыс – Авангард
 1 : 0
10.10 19:30
ЦСКА – Автомобилист
 3 : 4 Б
10.10 19:30
Спартак – Сал. Юлаев
 2 : 5
10.10 19:30
Сочи – Витязь
 2 : 3 ОТ
10.10 19:30
СКА – Динамо Мн
 2 : 4
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