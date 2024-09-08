КХЛ, расписание и результаты 8 сентября: «Металлург» — «Нефтехимик», «Салават Юлаев» примет «Трактор»
Матчи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
8 сентября, воскресенье
14.30 мск. «Металлург» — «Нефтехимик»
14.30. «Салават Юлаев» — «Трактор»
17.00. «Куньлунь» — «Северсталь»
Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|2
|2
|0
|4
|2
|Авангард
|2
|2
|0
|4
|3
|Адмирал
|2
|1
|1
|3
|4
|Трактор
|2
|1
|1
|2
|5
|Сал. Юлаев
|1
|1
|0
|2
|6
|Металлург Мг
|2
|1
|1
|2
|7
|Нефтехимик
|2
|1
|1
|2
|8
|Ак Барс
|2
|1
|1
|2
|9
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|10
|Сибирь
|2
|0
|2
|0
|11
|Лада
|2
|0
|2
|0
|12
|Амур
|2
|0
|2
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|2
|2
|0
|4
|2
|Куньлунь РС
|2
|2
|0
|4
|3
|СКА
|2
|1
|1
|3
|4
|Спартак
|2
|1
|1
|3
|5
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|2
|6
|Витязь
|2
|1
|1
|2
|7
|Северсталь
|2
|1
|1
|2
|8
|Динамо М
|2
|1
|1
|2
|9
|Сочи
|1
|1
|0
|2
|10
|Торпедо
|2
|0
|2
|1
|11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
|8.09
|14:30
|
Сал. Юлаев – Трактор
|- : -
|8.09
|14:30
|
Металлург Мг – Нефтехимик
|- : -
|8.09
|17:00
|
ЦСКА – Адмирал
|- : -
|8.09
|17:00
|
Куньлунь РС – Северсталь
|- : -
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