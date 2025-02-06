КХЛ, расписание и результаты 6 февраля: СКА победил «Витязь», «Авангард» обыграл «Ладу» и другие матчи
6 февраля, четверг
«Адмирал» — «Амур» — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Гальченюк — 19 (бол., Барулин, Мищенко), 14:20 — 0:1. Принс — 7 (Шулак, Шестаков), 17:57 — 1:1. Старков — 11 (бол., Солянников), 60:55 — 2:1.
Вратари: Коновалов — Шаймарданов (Джурасик, 8:42, Шаймарданов, 11:08).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 46 (11+19+14+2) — 27 (9+10+8+0).
Судьи: Раминг, Ромасько.
6 февраля. Владивосток. Фетисов Арена. 5336 зрителей.
«Салават Юлаев» — «Нефтехимик» — 4:1 (4:1, 0:0, 0:0)
Голы: Алалыкин — 10 (Набиев), 1:24 — 1:0. Хмелевский — 21 (Науменков, Ремпал), 7:45 — 2:0. Профака — 3 (Шафигуллин, Точилкин), 13:08 — 2:1. Ремпал — 24 (бол., Хафизуллин, Ливо), 15:24 — 3:1. Тодд — 13 (п.в.), 16:41 — 4:1.
Вратари: Самонов — Бобков (Озолин, 20:00, 55:39 — 56:41).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 33 (11+12+10) — 38 (10+14+14).
Судьи: Бондарь, Наумов.
6 февраля. Уфа. Уфа-Арена. 8488 зрителей.
«Лада» — «Авангард» — 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)
Голы: Бикмуллин — 5 (Манукян, Камара), 5:54 — 1:0. Шарипзянов — 9 (Спунер, Мартынов), 7:34 — 1:1. Шарипзянов — 10 (Спунер, Меркли), 18:14 — 1:2.
Вратари: Трушков (59:11 — 59:16, 59:32) — Бердин.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 26 (3+10+13) — 41 (21+16+4).
Судьи: Гашилов, Сидоренко.
6 февраля. Тольятти. Лада Арена.
«Ак Барс» — «Автомобилист» — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Голы: Семенов — 15 (Терехов), 8:05 — 1:0. Галимов — 28 (бол., Яшкин, Пустозеров), 17:48 — 2:0. Мэйсек — 19 (Да Коста, Голышев), 18:40 — 2:1. Яшкин — 27 (бол., Семенов, Галимов), 22:51 — 3:1. Кошелев — 12 (п.в., Билялов, Семенов), 59:19 — 4:1.
Вратари: Билялов — Галкин (57:10 — 59:19).
Штраф: 6 — 15.
Броски: 30 (5+12+13) — 30 (14+8+8).
Судьи: Беляев, Соин.
6 февраля. Казань. Татнефть-Арена. 8122 зрителя.
«Локомотив» — «Динамо» Минск — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Голы: Фрэз — 9 (бол., Радулов, Бут), 13:33 — 1:0. Гернат — 4 (бол., Каюмов), 19:45 — 2:0.
Вратари: Мельничук — Демченко.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 25 (6+9+10) — 27 (12+4+11).
Судьи: Акузовский, Лаврентьев.
6 февраля. Ярославль. Арена-2000. 7679 зрителей.
«Торпедо» — «Спартак» — 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Вишневский — 4 (бол., Голдобин, Локтионов), 28:32 — 0:1. Порядин — 20 (Голдобин, Морозов), 34:25 — 0:2. Воронин — 7 (Белевич), 38:22 — 1:2. Тертышный — 7 (Виноградов, Филлипс), 51:44 — 2:2.
Победный буллит: Кагарлицкий.
Вратари: Кульбаков — Загидулин.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 39 (15+12+9+3) — 34 (12+13+9+0).
Судьи: Бирин, Морозов.
6 февраля. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.
«Витязь» — СКА — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Голы: Н. Поляков — 2 (И. Демидов, Воробьев), 5:48 — 0:1. Дедунов — 1 (И. Демидов), 21:53 — 0:2. Григоренко — 15 (Карпухин, Алистров), 32:50 — 0:3. Заседа — 6 (Чивилев, Бусыгин), 33:36 — 1:3. Григоренко — 16 (Алистров, Земченок), 41:37 — 1:4. Цицюра — 5 (Воробьев), 58:58 — 2:4.
Вратари: Дорожко — Мойсевич.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 35 (12+11+12) — 39 (12+15+12).
Судьи: Сергеев, Фатеев.
6 февраля. Балашиха. Арена Балашиха. 3327 зрителей.
«Куньлунь» — «Динамо» Москва — 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)
Голы: Сикьюра — 10, 4:25 — 0:1. Гусев — 20 (Уил), 13:38 — 0:2. Кэмпбелл — 8 (Паутов, Дрозг), 49:27 — 1:2. Комтуа — 14 (Рашевский), 57:55 — 1:3. Гусев — 21 (п.в., Готовец), 58:33 — 1:4.
Вратари: Смит (57:12 — 57:55) — Моторыгин.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 30 (6+7+17) — 21 (13+5+3).
Судьи: Дударов, Мочалов.
6 февраля. Мытищи. Арена Мытищи. 2362 зрителя.
ЦСКА — «Северсталь» — 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)
Голы: Абросимов — 7 (бол., Кручинин, Калдис), 2:58 — 0:1. Чебыкин — 7 (бол., Щучинов, Ильин), 5:45 — 0:2. Аймурзин — 28 (Котляревский, Барберио), 26:57 — 0:3. Мамин — 12 (Нестеров), 30:27 — 1:3. Ярош — 2 (Мамин, Карнаухов), 43:08 — 2:3. Котляревский — 14, 52:57 — 2:4. Полтапов — 12 (Долженков, Седов), 53:58 — 3:4.
Вратари: Хомченко (Гамзин, 26:57, 57:55 — 59:40, 59:45) — Самойлов.
Штраф: 5 — 4.
Броски: 20 (4+6+10) — 34 (19+8+7).
Судьи: Кулаков, Овчинников.
6 февраля. Москва. «ЦСКА Арена». 7997 зрителей.
Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3