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6 февраля 2025, 21:50

КХЛ, расписание и результаты 6 февраля: СКА победил «Витязь», «Авангард» обыграл «Ладу» и другие матчи

Ансель Галимов и Андрей Белевич.
Фото ХК «Торпедо»
Матчи FONBET чемпионата КХЛ.

6 февраля, четверг

«Адмирал» — «Амур» — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Гальченюк — 19 (бол., Барулин, Мищенко), 14:20 — 0:1. Принс — 7 (Шулак, Шестаков), 17:57 — 1:1. Старков — 11 (бол., Солянников), 60:55 — 2:1.
Вратари: Коновалов — Шаймарданов (Джурасик, 8:42, Шаймарданов, 11:08).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 46 (11+19+14+2) — 27 (9+10+8+0).
Судьи: Раминг, Ромасько.
6 февраля. Владивосток. Фетисов Арена. 5336 зрителей.

«Салават Юлаев» — «Нефтехимик» — 4:1 (4:1, 0:0, 0:0)
Голы: Алалыкин — 10 (Набиев), 1:24 — 1:0. Хмелевский — 21 (Науменков, Ремпал), 7:45 — 2:0. Профака — 3 (Шафигуллин, Точилкин), 13:08 — 2:1. Ремпал — 24 (бол., Хафизуллин, Ливо), 15:24 — 3:1. Тодд — 13 (п.в.), 16:41 — 4:1.
Вратари: Самонов — Бобков (Озолин, 20:00, 55:39 — 56:41).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 33 (11+12+10) — 38 (10+14+14).
Судьи: Бондарь, Наумов.
6 февраля. Уфа. Уфа-Арена. 8488 зрителей.

«Лада» — «Авангард» — 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)
Голы: Бикмуллин — 5 (Манукян, Камара), 5:54 — 1:0. Шарипзянов — 9 (Спунер, Мартынов), 7:34 — 1:1. Шарипзянов — 10 (Спунер, Меркли), 18:14 — 1:2.
Вратари: Трушков (59:11 — 59:16, 59:32) — Бердин.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 26 (3+10+13) — 41 (21+16+4).
Судьи: Гашилов, Сидоренко.
6 февраля. Тольятти. Лада Арена.

«Ак Барс» — «Автомобилист» — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Голы: Семенов — 15 (Терехов), 8:05 — 1:0. Галимов — 28 (бол., Яшкин, Пустозеров), 17:48 — 2:0. Мэйсек — 19 (Да Коста, Голышев), 18:40 — 2:1. Яшкин — 27 (бол., Семенов, Галимов), 22:51 — 3:1. Кошелев — 12 (п.в., Билялов, Семенов), 59:19 — 4:1.
Вратари: Билялов — Галкин (57:10 — 59:19).
Штраф: 6 — 15.
Броски: 30 (5+12+13) — 30 (14+8+8).
Судьи: Беляев, Соин.
6 февраля. Казань. Татнефть-Арена. 8122 зрителя.

«Локомотив» — «Динамо» Минск — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Голы: Фрэз — 9 (бол., Радулов, Бут), 13:33 — 1:0. Гернат — 4 (бол., Каюмов), 19:45 — 2:0.
Вратари: Мельничук — Демченко.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 25 (6+9+10) — 27 (12+4+11).
Судьи: Акузовский, Лаврентьев.
6 февраля. Ярославль. Арена-2000. 7679 зрителей.

«Торпедо» — «Спартак» — 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Вишневский — 4 (бол., Голдобин, Локтионов), 28:32 — 0:1. Порядин — 20 (Голдобин, Морозов), 34:25 — 0:2. Воронин — 7 (Белевич), 38:22 — 1:2. Тертышный — 7 (Виноградов, Филлипс), 51:44 — 2:2.
Победный буллит: Кагарлицкий.
Вратари: Кульбаков — Загидулин.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 39 (15+12+9+3) — 34 (12+13+9+0).
Судьи: Бирин, Морозов.
6 февраля. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.

«Витязь» — СКА — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Голы: Н. Поляков — 2 (И. Демидов, Воробьев), 5:48 — 0:1. Дедунов — 1 (И. Демидов), 21:53 — 0:2. Григоренко — 15 (Карпухин, Алистров), 32:50 — 0:3. Заседа — 6 (Чивилев, Бусыгин), 33:36 — 1:3. Григоренко — 16 (Алистров, Земченок), 41:37 — 1:4. Цицюра — 5 (Воробьев), 58:58 — 2:4.
Вратари: Дорожко — Мойсевич.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 35 (12+11+12) — 39 (12+15+12).
Судьи: Сергеев, Фатеев.
6 февраля. Балашиха. Арена Балашиха. 3327 зрителей.

«Куньлунь» — «Динамо» Москва — 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)
Голы: Сикьюра — 10, 4:25 — 0:1. Гусев — 20 (Уил), 13:38 — 0:2. Кэмпбелл — 8 (Паутов, Дрозг), 49:27 — 1:2. Комтуа — 14 (Рашевский), 57:55 — 1:3. Гусев — 21 (п.в., Готовец), 58:33 — 1:4.
Вратари: Смит (57:12 — 57:55) — Моторыгин.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 30 (6+7+17) — 21 (13+5+3).
Судьи: Дударов, Мочалов.
6 февраля. Мытищи. Арена Мытищи. 2362 зрителя.

ЦСКА — «Северсталь» — 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)
Голы: Абросимов — 7 (бол., Кручинин, Калдис), 2:58 — 0:1. Чебыкин — 7 (бол., Щучинов, Ильин), 5:45 — 0:2. Аймурзин — 28 (Котляревский, Барберио), 26:57 — 0:3. Мамин — 12 (Нестеров), 30:27 — 1:3. Ярош — 2 (Мамин, Карнаухов), 43:08 — 2:3. Котляревский — 14, 52:57 — 2:4. Полтапов — 12 (Долженков, Седов), 53:58 — 3:4.
Вратари: Хомченко (Гамзин, 26:57, 57:55 — 59:40, 59:45) — Самойлов.
Штраф: 5 — 4.
Броски: 20 (4+6+10) — 34 (19+8+7).
Судьи: Кулаков, Овчинников.
6 февраля. Москва. «ЦСКА Арена». 7997 зрителей.

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ЦСКА дома проиграл «Северстали»

Рыбин поделился ожиданиями от игры СКА в плей-офф КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 49 19 105
2 Авангард 68 47 21 99
3 Ак Барс 68 43 25 94
4 Автомобилист 68 40 28 84
5 Салават Юлаев 68 36 32 78
6 Трактор 68 33 35 75
7 Нефтехимик 68 34 34 71
8 Сибирь 68 30 38 69
9 Амур 68 26 42 60
10 Барыс 68 21 47 54
11 Адмирал 68 20 48 52
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 46 22 98
2 Динамо Мн 68 39 29 88
3 Северсталь 68 40 28 86
4 ЦСКА 68 38 30 84
5 СКА 68 37 31 81
6 Торпедо НН 68 37 31 81
7 Динамо М 68 38 30 81
8 Спартак 68 35 33 79
9 Шанхай Дрэгонс 68 21 47 54
10 Лада 68 20 48 47
11 Сочи 68 18 50 44
Финал Счет в серии
Локомотив - Ак Барс
Локомотив - Ак Барс
4 - 2
1. Локомотив - Ак Барс
3 - 1
2. Локомотив - Ак Барс
1 - 5
3. Ак Барс - Локомотив
1 - 4
4. Ак Барс - Локомотив
2 - 1
5. Локомотив - Ак Барс
4 - 1
6. Ак Барс - Локомотив
2 - 3
4 - 2
1/2 финала
Металлург Мг - Ак Барс
Металлург Мг - Ак Барс
1 - 4
1. Металлург Мг - Ак Барс
2 - 5
2. Металлург Мг - Ак Барс
4 - 2
3. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
4. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
5. Металлург Мг - Ак Барс
3 - 4
1 - 4
Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
4 - 3
1. Локомотив - Авангард
2 - 5
2. Локомотив - Авангард
1 - 3
3. Авангард - Локомотив
2 - 4
4. Авангард - Локомотив
2 - 0
5. Локомотив - Авангард
4 - 0
6. Авангард - Локомотив
2 - 3
7. Локомотив - Авангард
4 - 3
4 - 3
1/4 финала
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
1. Динамо Мн - Ак Барс
1 - 2
2. Динамо Мн - Ак Барс
4 - 5
3. Ак Барс - Динамо Мн
4 - 0
4. Ак Барс - Динамо Мн
3 - 2
0 - 4
Металлург Мг - Торпедо
Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
1. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
2. Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
3. Торпедо - Металлург Мг
2 - 4
4. Торпедо - Металлург Мг
3 - 2
5. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
4 - 1
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
1. Локомотив - Сал. Юлаев
1 - 0
2. Локомотив - Сал. Юлаев
2 - 0
3. Сал. Юлаев - Локомотив
2 - 3
4. Сал. Юлаев - Локомотив
0 - 4
4 - 0
Авангард - ЦСКА
Авангард - ЦСКА
4 - 1
1. Авангард - ЦСКА
3 - 0
2. Авангард - ЦСКА
3 - 2
3. ЦСКА - Авангард
2 - 3
4. ЦСКА - Авангард
3 - 1
5. Авангард - ЦСКА
2 - 1
4 - 1
1/8 финала
Металлург Мг - Сибирь
Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
1. Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
2. Металлург Мг - Сибирь
5 - 1
3. Сибирь - Металлург Мг
1 - 3
4. Сибирь - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Сибирь
1 - 0
4 - 1
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
1. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
2. Динамо Мн - Динамо М
4 - 1
3. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
4. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
4 - 0
Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак
4 - 1
1. Локомотив - Спартак
5 - 3
2. Локомотив - Спартак
1 - 2
3. Спартак - Локомотив
3 - 4
4. Спартак - Локомотив
0 - 2
5. Локомотив - Спартак
3 - 2
4 - 1
Авангард - Нефтехимик
Авангард - Нефтехимик
4 - 1
1. Авангард - Нефтехимик
4 - 2
2. Авангард - Нефтехимик
3 - 4
3. Нефтехимик - Авангард
1 - 2
4. Нефтехимик - Авангард
2 - 5
5. Авангард - Нефтехимик
4 - 3
4 - 1
Северсталь - Торпедо
Северсталь - Торпедо
1 - 4
1. Северсталь - Торпедо
1 - 4
2. Северсталь - Торпедо
4 - 0
3. Торпедо - Северсталь
3 - 1
4. Торпедо - Северсталь
3 - 2
5. Северсталь - Торпедо
3 - 4
1 - 4
ЦСКА - СКА
ЦСКА - СКА
4 - 1
1. ЦСКА - СКА
3 - 2
2. ЦСКА - СКА
4 - 2
3. СКА - ЦСКА
1 - 0
4. СКА - ЦСКА
2 - 4
5. ЦСКА - СКА
6 - 2
4 - 1
Ак Барс - Трактор
Ак Барс - Трактор
4 - 1
1. Ак Барс - Трактор
3 - 2
2. Ак Барс - Трактор
4 - 2
3. Трактор - Ак Барс
3 - 2
4. Трактор - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Трактор
2 - 1
4 - 1
Автомобилист - Сал. Юлаев
Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 4
1. Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 0
2. Автомобилист - Сал. Юлаев
0 - 1
3. Сал. Юлаев - Автомобилист
4 - 3
4. Сал. Юлаев - Автомобилист
5 - 2
5. Автомобилист - Сал. Юлаев
5 - 2
6. Сал. Юлаев - Автомобилист
4 - 3
2 - 4
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21.05 19:30 Ак Барс – Локомотив 2 : 3
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