КХЛ, расписание и результаты 4 января: «Нефтехимик» — «Авангард», «Торпедо» — «Динамо» Минск
Матчи FONBET чемпионата КХЛ.
04 января, суббота
14.30 (мск) «Салават Юлаев» — «Сибирь»
17.00 «Нефтехимик» — «Авангард»
17.00 «Торпедо» — «Динамо» Минск
Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|42
|32
|10
|66
|2
|ЦСКА
|40
|25
|15
|57
|3
|Спартак
|39
|25
|14
|55
|4
|СКА
|40
|24
|16
|52
|5
|Динамо М
|41
|24
|17
|51
|6
|Северсталь
|41
|25
|16
|50
|7
|Динамо Мн
|40
|22
|18
|49
|8
|Торпедо
|39
|17
|22
|42
|9
|Куньлунь РС
|41
|17
|24
|38
|10
|Витязь
|40
|16
|24
|37
|11
|Сочи
|39
|12
|27
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сал. Юлаев
|39
|27
|12
|56
|2
|Трактор
|42
|25
|17
|55
|3
|Ак Барс
|39
|25
|14
|52
|4
|Металлург Мг
|41
|24
|17
|50
|5
|Автомобилист
|39
|21
|18
|48
|6
|Адмирал
|41
|18
|23
|42
|7
|Авангард
|39
|18
|21
|39
|8
|Сибирь
|38
|17
|21
|37
|9
|Нефтехимик
|40
|13
|27
|37
|10
|Лада
|38
|15
|23
|35
|11
|Барыс
|43
|10
|33
|23
|12
|Амур
|41
|9
|32
|23
Результаты / календарь
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
|4.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|- : -
|4.01
|17:00
|
Торпедо – Динамо Мн
|- : -
|4.01
|17:00
|
Нефтехимик – Авангард
|- : -
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