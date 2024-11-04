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КХЛ, расписание и результаты 4 ноября: «Куньлунь» — СКА, «Динамо» Москва — «Торпедо» и другие матчи

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Фото ХК СКА
Матчи FONBET чемпионата КХЛ.

4 ноября, понедельник

17.00. «Динамо» (Москва) — «Торпедо»

17.00. «Куньлунь» — СКА

17.00. «Сочи» — «Спартак»

19.30. «Динамо» (Минск) — «Витязь»

Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 24 20 4 42
2 СКА 23 15 8 31
3 Спартак 21 13 8 29
4 Северсталь 21 14 7 28
5 ЦСКА 21 10 11 27
6 Динамо М 21 12 9 26
7 Динамо Мн 21 11 10 23
8 Торпедо 22 10 12 23
9 Витязь 22 10 12 21
10 Куньлунь РС 22 7 15 16
11 Сочи 20 7 13 16
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 23 16 7 34
2 Автомобилист 21 13 8 28
3 Ак Барс 19 12 7 25
4 Сал. Юлаев 19 12 7 24
5 Адмирал 22 10 12 23
6 Нефтехимик 24 8 16 22
7 Сибирь 21 10 11 21
8 Металлург Мг 23 10 13 21
9 Лада 21 9 12 21
10 Авангард 20 7 13 15
11 Барыс 21 6 15 13
12 Амур 22 5 17 12
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9.11
4.11 17:00
Сочи – Спартак
 - : -
4.11 17:00
Динамо М – Торпедо
 - : -
4.11 17:00
Куньлунь РС – СКА
 - : -
4.11 19:10
Динамо Мн – Витязь
 - : -
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