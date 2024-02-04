КХЛ: «Салават Юлаев» — СКА, «Динамо» Москва — «Локомотив». Расписание матчей 4 февраля
«Динамо» Москва сыграет с «Локомотивом» в матче КХЛ 4 февраля
Матчи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
4 февраля, воскресенье
14.00 (по московскому времени) «Барыс» — «Амур»
14.00 «Витязь» — «Куньлунь»
14.30 «Салават Юлаев» — СКА
17.00 «Торпедо» — «Северсталь»
17.00 ЦСКА — «Автомобилист»
17.10 «Динамо» Минск — «Адмирал»
18.00 «Динамо» Москва — «Локомотив»
Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|60
|39
|21
|84
|2
|Авангард
|58
|39
|19
|82
|3
|Сал. Юлаев
|58
|37
|21
|79
|4
|Ак Барс
|58
|35
|23
|72
|5
|Трактор
|59
|33
|26
|72
|6
|Лада
|60
|29
|31
|71
|7
|Автомобилист
|60
|32
|28
|71
|8
|Нефтехимик
|59
|24
|35
|59
|9
|Амур
|58
|22
|36
|56
|10
|Сибирь
|59
|23
|36
|55
|11
|Адмирал
|58
|18
|40
|47
|12
|Барыс
|57
|19
|38
|44
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|58
|39
|19
|81
|2
|Локомотив
|58
|38
|20
|80
|3
|Динамо М
|58
|37
|21
|79
|4
|Спартак
|60
|35
|25
|78
|5
|Торпедо
|58
|32
|26
|69
|6
|ЦСКА
|58
|30
|28
|65
|7
|Северсталь
|57
|29
|28
|65
|8
|Динамо Мн
|58
|26
|32
|57
|9
|Куньлунь РС
|60
|20
|40
|46
|10
|Сочи
|59
|19
|40
|45
|11
|Витязь
|58
|18
|40
|43
Результаты / календарь
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
6.02
7.02
8.02
9.02
|4.02
|14:00
|
Витязь – Куньлунь РС
|- : -
|4.02
|14:00
|
Барыс – Амур
|- : -
|4.02
|14:30
|
Сал. Юлаев – СКА
|- : -
|4.02
|17:00
|
ЦСКА – Автомобилист
|- : -
|4.02
|17:00
|
Торпедо – Северсталь
|- : -
|4.02
|17:10
|
Динамо Мн – Адмирал
|- : -
|4.02
|18:00
|
Динамо М – Локомотив
|- : -
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