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Сегодня, 10:00

КХЛ: «Салават Юлаев» — СКА, «Динамо» Москва — «Локомотив». Расписание матчей 4 февраля

«Динамо» Москва сыграет с «Локомотивом» в матче КХЛ 4 февраля
Ана Горшкова
Корреспондент
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Игроки «Динамо» Джордан Уил и Бреннан Менелл.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Матчи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

4 февраля, воскресенье

14.00 (по московскому времени) «Барыс» — «Амур»

14.00 «Витязь» — «Куньлунь»

14.30 «Салават Юлаев» — СКА

17.00 «Торпедо» — «Северсталь»

17.00 ЦСКА — «Автомобилист»

17.10 «Динамо» Минск — «Адмирал»

18.00 «Динамо» Москва — «Локомотив»

Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

Хоккей
КХЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 60 39 21 84
2 Авангард 58 39 19 82
3 Сал. Юлаев 58 37 21 79
4 Ак Барс 58 35 23 72
5 Трактор 59 33 26 72
6 Лада 60 29 31 71
7 Автомобилист 60 32 28 71
8 Нефтехимик 59 24 35 59
9 Амур 58 22 36 56
10 Сибирь 59 23 36 55
11 Адмирал 58 18 40 47
12 Барыс 57 19 38 44
Западная конференция И В П О
1 СКА 58 39 19 81
2 Локомотив 58 38 20 80
3 Динамо М 58 37 21 79
4 Спартак 60 35 25 78
5 Торпедо 58 32 26 69
6 ЦСКА 58 30 28 65
7 Северсталь 57 29 28 65
8 Динамо Мн 58 26 32 57
9 Куньлунь РС 60 20 40 46
10 Сочи 59 19 40 45
11 Витязь 58 18 40 43
Результаты / календарь
25.01
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8.02
9.02
4.02 14:00
Витязь – Куньлунь РС
 - : -
4.02 14:00
Барыс – Амур
 - : -
4.02 14:30
Сал. Юлаев – СКА
 - : -
4.02 17:00
ЦСКА – Автомобилист
 - : -
4.02 17:00
Торпедо – Северсталь
 - : -
4.02 17:10
Динамо Мн – Адмирал
 - : -
4.02 18:00
Динамо М – Локомотив
 - : -
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