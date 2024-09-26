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Сегодня, 10:10

КХЛ, расписание и результаты 26 сентября: «Амур» — «Витязь», «Адмирал» — «Торпедо» и другие

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«Адмирал» и «Торпедо» сыграют 26 сентября.
Фото ФК «Адмирал»
Матчи ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

26 сентября, четверг

12.00 (мск) «Амур» — «Витязь»

12.30 «Адмирал» — «Торпедо»

15.30 «Сибирь» — «Автомобилист»

17.00 «Барыс» — «Сочи»

19.30 «Куньлунь» — «Динамо» Минск

Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
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Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 9 6 3 13
2 Сибирь 9 6 3 12
3 Сал. Юлаев 8 6 2 12
4 Адмирал 7 5 2 11
5 Ак Барс 7 5 2 10
6 Трактор 8 4 4 10
7 Нефтехимик 9 4 5 9
8 Авангард 9 3 6 7
9 Металлург Мг 9 3 6 6
10 Лада 8 2 6 5
11 Амур 7 2 5 4
12 Барыс 8 1 7 3
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 9 7 2 15
2 Спартак 8 6 2 13
3 ЦСКА 9 5 4 12
4 СКА 8 5 3 11
5 Северсталь 9 5 4 10
6 Динамо Мн 6 4 2 8
7 Динамо М 9 4 5 8
8 Торпедо 9 3 6 7
9 Витязь 8 3 5 6
10 Куньлунь РС 8 3 5 6
11 Сочи 7 2 5 4
Результаты / календарь
16.09
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18.09
19.09
20.09
21.09
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25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
26.09 12:00
Амур – Витязь
 - : -
26.09 12:30
Адмирал – Торпедо
 - : -
26.09 15:30
Сибирь – Автомобилист
 - : -
26.09 17:00
Барыс – Сочи
 - : -
26.09 19:30
Куньлунь РС – Динамо Мн
 - : -
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