КХЛ, результаты и видео голов 24 ноября: «Локомотив» обыграл «Сибирь», ЦСКА уступил СКА и другие матчи

Матчи FONBET чемпионата КХЛ

В понедельник, 24 ноября, в КХЛ прошли три матча: «Локомотив» — «Сибирь» (4:1), «Динамо» Москва — «Амур» (4:2) и ЦСКА — СКА (1:4).

24 ноября, понедельник

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

24 ноября, 19:00. Арена-2000 (Ярославль) Локомотив Сибирь

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

24 ноября, 19:30. ВТБ Арена (Москва) Динамо М Амур

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

24 ноября, 19:30. ЦСКА Арена (Москва) ЦСКА СКА

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