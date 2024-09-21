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Сегодня, 08:25

КХЛ, расписание и результаты 21 сентября: «Локомотив» — «Салават Юлаев», «Торпедо» — СКА и другие матчи

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Евгений Кузнецов.
Фото Global Look Press
Матчи FONBET чемпионата КХЛ.

21 сентября, суббота

13.30 (мск). «Сибирь» — «Спартак»

14.30. «Металлург» — «Нефтехимик»

17.00. «Витязь» — «Барыс»

17.00. «Локомотив» — «Салават Юлаев»

17.00. «Торпедо» — СКА

17.10. «Динамо» (Минск) — «Северсталь»

Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

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Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 7 4 3 9
2 Трактор 6 4 2 9
3 Сибирь 7 4 3 8
4 Нефтехимик 7 4 3 8
5 Сал. Юлаев 5 4 1 8
6 Адмирал 5 3 2 7
7 Авангард 7 3 4 7
8 Ак Барс 5 3 2 6
9 Лада 6 2 4 5
10 Амур 5 2 3 4
11 Барыс 6 1 5 3
12 Металлург Мг 6 1 5 2
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 6 5 1 10
2 Северсталь 7 5 2 10
3 ЦСКА 7 4 3 9
4 Спартак 5 4 1 9
5 СКА 6 3 3 7
6 Динамо Мн 5 3 2 6
7 Куньлунь РС 7 3 4 6
8 Торпедо 7 2 5 5
9 Витязь 6 2 4 4
10 Динамо М 7 2 5 4
11 Сочи 5 2 3 4
Результаты / календарь
11.09
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20.09
21.09
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24.09
25.09
26.09
21.09 13:30
Сибирь – Спартак
 - : -
21.09 14:30
Металлург Мг – Нефтехимик
 - : -
21.09 17:00
Торпедо – СКА
 - : -
21.09 17:00
Локомотив – Сал. Юлаев
 - : -
21.09 17:00
Витязь – Барыс
 - : -
21.09 17:10
Динамо Мн – Северсталь
 - : -
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