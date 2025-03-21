Хоккей
21 марта, 21:50

КХЛ, результаты и видео голов 21 марта: «Динамо» Москва проиграло «Локомотиву» и другие матчи

Байрон Фрэз и Максим Джиошвили.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Матчи FONBET чемпионата КХЛ

21 марта, пятница

«Нефтехимик» — «Адмирал» — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Жукенов — 3 (бол., Леонтьев, Белозеров), 17:23 — 1:0. Сошников — 22 (бол., Гутик, Шулак), 27:57 — 1:1. Белозеров — 17 (Юзленко, Шафигуллин), 44:39 — 2:1.
Вратари: Озолин — Мишуров (59:27).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 23 (13+6+4) — 29 (9+8+12).
Судьи: Гашилов, Метальников.
21 марта. Нижнекамск. «Нефтехим-Арена». 3324 зрителя.

«Динамо» Москва — «Локомотив» — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Голы: Гусев — 29 (бол., Пыленков, Уил), 5:27 — 1:0. Сергеев — 3 (Березкин, Шалунов), 12:52 — 1:1. Паник — 6 (Рафиков, Фрэз), 39:57 — 1:2. Фрэз — 16 (бол., Радулов, Алексеев), 58:57 — 1:3. Радулов — 18 (бол., Гернат), 59:47 — 1:4.
Вратари: Ярославлев — Исаев.
Штраф: 36 — 4.
Броски: 18 (12+0+6) — 32 (11+8+13).
Судьи: Наумов, Фатеев.
21 марта. Москва. «ВТБ Арена». 9193 зрителя.

ЦСКА — «Динамо» Минск — 1:4 (0:1, 1:3, 0:0)
Голы: Горбунов — 14 (Шипачев, Гросс), 11:12 — 0:1. Мороз — 26 (Горбунов, Хенкель), 21:09 — 0:2. Бориков — 11 (Брук, Лайл), 23:50 — 0:3. Бориков — 12 (Липский), 31:48 — 0:4. Гурьянов — 22 (Дроздов, Соркин), 39:46 — 1:4.
Вратари: Просветов (Хомченко, 23:50) — Демченко.
Штраф: 4 — 0.
Броски: 23 (8+9+6) — 37 (14+13+10).
Судьи: Овчинников, Соин.
21 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 9034 зрителя.

Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

«Локомотив» обыграл «Динамо» в Москве

Комтуа удалили до конца матча с «Локомотивом» за оскорбление судей и неспортивное поведение
КХЛ на Кинопоиске

