КХЛ, результаты и видео голов 21 марта: «Динамо» Москва проиграло «Локомотиву» и другие матчи
21 марта, пятница
«Нефтехимик» — «Адмирал» — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Жукенов — 3 (бол., Леонтьев, Белозеров), 17:23 — 1:0. Сошников — 22 (бол., Гутик, Шулак), 27:57 — 1:1. Белозеров — 17 (Юзленко, Шафигуллин), 44:39 — 2:1.
Вратари: Озолин — Мишуров (59:27).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 23 (13+6+4) — 29 (9+8+12).
Судьи: Гашилов, Метальников.
21 марта. Нижнекамск. «Нефтехим-Арена». 3324 зрителя.
«Динамо» Москва — «Локомотив» — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Голы: Гусев — 29 (бол., Пыленков, Уил), 5:27 — 1:0. Сергеев — 3 (Березкин, Шалунов), 12:52 — 1:1. Паник — 6 (Рафиков, Фрэз), 39:57 — 1:2. Фрэз — 16 (бол., Радулов, Алексеев), 58:57 — 1:3. Радулов — 18 (бол., Гернат), 59:47 — 1:4.
Вратари: Ярославлев — Исаев.
Штраф: 36 — 4.
Броски: 18 (12+0+6) — 32 (11+8+13).
Судьи: Наумов, Фатеев.
21 марта. Москва. «ВТБ Арена». 9193 зрителя.
ЦСКА — «Динамо» Минск — 1:4 (0:1, 1:3, 0:0)
Голы: Горбунов — 14 (Шипачев, Гросс), 11:12 — 0:1. Мороз — 26 (Горбунов, Хенкель), 21:09 — 0:2. Бориков — 11 (Брук, Лайл), 23:50 — 0:3. Бориков — 12 (Липский), 31:48 — 0:4. Гурьянов — 22 (Дроздов, Соркин), 39:46 — 1:4.
Вратари: Просветов (Хомченко, 23:50) — Демченко.
Штраф: 4 — 0.
Броски: 23 (8+9+6) — 37 (14+13+10).
Судьи: Овчинников, Соин.
21 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 9034 зрителя.
Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|2
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|3
|Авангард
|9
|7
|2
|14
|4
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|5
|Автомобилист
|10
|5
|5
|11
|6
|Барыс
|10
|5
|5
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|8
|3
|5
|8
|9
|Адмирал
|8
|3
|5
|8
|10
|Сибирь
|9
|4
|5
|8
|11
|Салават Юлаев
|8
|1
|7
|4
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|10
|7
|3
|16
|2
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|15
|3
|Динамо Мн
|9
|6
|3
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|6
|СКА
|9
|5
|4
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|9
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|10
|Северсталь
|9
|4
|5
|8
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|1.10
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|- : -
|1.10
|17:00
|
Салават Юлаев – Сибирь
|- : -
|1.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|1.10
|17:00
|
Барыс – Локомотив
|- : -
|1.10
|19:30
|
СКА – Торпедо НН
|- : -
|1.10
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -