20 марта, 21:45

КХЛ, результаты и видео голов 20 марта: «Автомобилист» обыграл СКА, «Торпедо» уступило «Северстали» и другие матчи

Бобби Линч и Александр Самойлов.
Фото ХК «Торпедо»
Матчи FONBET чемпионата КХЛ

20 марта, четверг

«Сибирь» — «Салават Юлаев» — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Голы: Ахияров — 2 (Яковлев, И. Климович), 22:03 — 1:0. Цулыгин — 8 (Хмелевский, Ремпал), 24:39 — 1:1. Ливо — 48 (бол., Уилсон), 36:50 — 1:2. Ремпал — 30 (п.в., Цулыгин), 59:59 — 1:3.
Вратари: Красоткин (58:22 — 59:59) — Самонов.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 31 (8+12+11) — 25 (9+11+5).
Судьи: Белов, Сергеев.
20 марта. Новосибирск. «Сибирь-Арена».

«Автомобилист» — СКА — 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Зайцев — 1 (Толчинский, Грицюк), 13:37 — 0:1. Хайруллин — 16 (Земченок, Алистров), 22:48 — 0:2. Каштанов — 4 (Романцев), 27:08 — 1:2. Мэйсек — 26, 58:17 — 2:2.
Победный буллит: Кизимов.
Вратари: Галкин — Заврагин.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 21 (8+6+5+2) — 28 (7+13+8+0).
Судьи: Оскирко, Ромасько.
20 марта. Екатеринбург. УГМК Арена.

«Барыс» — «Ак Барс» — 0:8 (0:2, 0:2, 0:4)
Голы: Семенов — 17 (бол., Лямкин), 12:24 — 0:1. Барабанов — 24 (Фальковский), 15:09 — 0:2. С. Терехов — 5 (О`Делл, Фальковский), 31:42 — 0:3. Яшкин — 34 (Барабанов, С. Терехов), 35:59 — 0:4. Барабанов — 25, 40:37 — 0:5. Семенов — 18 (Марченко, Барабанов), 50:44 — 0:6. Кателевский — 5 (Миллер, Дыняк), 55:56 — 0:7. Фальковский — 5 (Сафонов), 58:58 — 0:8.
Вратари: Шестаков — Билялов.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 19 (4+10+5) — 41 (13+14+14).
Судьи: Гофман, Юдаков.
20 марта. Астана. «Барыс-Арена».

«Лада» — «Амур» — 3:4 Б (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, 0:1)
Голы: Барулин — 12 (Грачев, Мищенко), 0:15 — 0:1. Михайлов — 11 (Неколенко, Ибрагимов), 38:08 — 1:1. Михайлов — 12 (Кугрышев, Шараканов), 43:12 — 2:1. Михайлов — 13, 45:25 — 3:1. Барулин — 13 (Гальченюк), 56:50 — 3:2. Коротких — 9 (Грецкий), 57:42 — 3:3.
Победный буллит: Коротких.
Вратари: Овчарик — Кобозев.
Штраф: 14 — 10.
Броски: 26 (9+10+6+1) — 30 (10+8+10+2).
Судьи: Кочетов, Лаврентьев.
20 марта. Тольятти. Лада Арена.

«Витязь» — «Авангард» — 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)
Голы: Буше — 27 (бол., Ткачев, Окулов), 4:33 — 0:1. Барак — 21 (Бучельников, Чивилев), 6:07 — 1:1. Чистяков — 19 (Якупов), 16:18 — 1:2. Ежов — 2 (бол., Заседа, Чивилев), 56:09 — 2:2. Окулов — 16 (Спунер), 60:26 — 2:3.
Вратари: Шикин — Серебряков.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 33 (9+15+9+0) — 25 (7+10+7+1).
Судьи: Бирин, Сидоренко.
20 марта. Балашиха. Арена Балашиха.

«Торпедо» — «Северсталь» — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Голы: Шавин — 7 (Белевич), 4:27 — 1:0. Чебыкин — 9 (бол., Скоренов, Кручинин), 13:55 — 1:1. Фирстов — 13, 33:42 — 2:1. Пилипенко — 30 (Ильин), 43:49 — 2:2. Чебыкин — 10 (Барберио), 46:54 — 2:3.
Вратари: Кульбаков (58:26) — Самойлов.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 21 (7+8+6) — 44 (14+15+15).
Судьи: Акузовский, Васильев.
20 марта. Нижний Новгород. КРК Нагорный.

«Спартак» — «Сочи» — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
Голы: Голдобин — 20 (Морозов, Беляев), 3:42 — 1:0. Ткаченко — 3 (Рубцов), 12:21 — 2:0. Грэм — 9 (Хафизов), 46:03 — 2:1. Пивчулин — 3 (Усманов), 47:44 — 3:1.
Вратари: Николаев — Волохин.
Штраф: 41 — 29.
Броски: 28 (9+10+9) — 37 (8+15+14).
Судьи: Беляев, Шувалов.
20 марта. Москва. Мегаспорт.

Турнирная таблица чемпионата КХЛ

Читать «СЭ» в
Хоккей
КХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Алексей А.

    Таким Макаром СКА вылетет в первом раунде плова(((

    21.03.2025

  • Скиталец

    Нижний изиняйте, но очень нужно Севстали сегодня побеждать. А Динамо в первом раунде ушатает СКА. Труба вам с Ротенбергой в марте))

    20.03.2025

  • Ментяра

    Сибирь, впер?д!

    20.03.2025

  • Alexey Tarasov

    Интересные сегодня игры:ok_hand:но я сегодня за АВТОО :point_up:

    20.03.2025

  • Сергей Чернов

    Ждем очередного поражения , лучшего тренера планеты Земля.

    20.03.2025

  • Alexey Tarasov

    Вадимка готовся:point_up:твою С.ку опять будут драать:smile::ok_hand:

    20.03.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Авангард 10 8 2 16
    2 Металлург Мг 10 7 3 16
    3 Нефтехимик 10 7 3 14
    4 Автомобилист 11 6 5 13
    5 Трактор 10 5 5 12
    6 Барыс 11 5 6 11
    7 Ак Барс 10 4 6 9
    8 Амур 9 3 6 8
    9 Адмирал 9 3 6 8
    10 Сибирь 10 4 6 8
    11 Салават Юлаев 9 2 7 6
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 11 8 3 18
    2 Торпедо НН 11 8 3 17
    3 Динамо Мн 10 6 4 14
    4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
    5 СКА 10 5 5 12
    6 ЦСКА 10 5 5 11
    7 Спартак 10 4 6 11
    8 Северсталь 10 5 5 10
    9 Сочи 9 4 5 9
    10 Динамо М 9 4 5 9
    11 Лада 10 1 9 3
