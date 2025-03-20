КХЛ, результаты и видео голов 20 марта: «Автомобилист» обыграл СКА, «Торпедо» уступило «Северстали» и другие матчи
20 марта, четверг
«Сибирь» — «Салават Юлаев» — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Голы: Ахияров — 2 (Яковлев, И. Климович), 22:03 — 1:0. Цулыгин — 8 (Хмелевский, Ремпал), 24:39 — 1:1. Ливо — 48 (бол., Уилсон), 36:50 — 1:2. Ремпал — 30 (п.в., Цулыгин), 59:59 — 1:3.
Вратари: Красоткин (58:22 — 59:59) — Самонов.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 31 (8+12+11) — 25 (9+11+5).
Судьи: Белов, Сергеев.
20 марта. Новосибирск. «Сибирь-Арена».
«Автомобилист» — СКА — 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Зайцев — 1 (Толчинский, Грицюк), 13:37 — 0:1. Хайруллин — 16 (Земченок, Алистров), 22:48 — 0:2. Каштанов — 4 (Романцев), 27:08 — 1:2. Мэйсек — 26, 58:17 — 2:2.
Победный буллит: Кизимов.
Вратари: Галкин — Заврагин.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 21 (8+6+5+2) — 28 (7+13+8+0).
Судьи: Оскирко, Ромасько.
20 марта. Екатеринбург. УГМК Арена.
«Барыс» — «Ак Барс» — 0:8 (0:2, 0:2, 0:4)
Голы: Семенов — 17 (бол., Лямкин), 12:24 — 0:1. Барабанов — 24 (Фальковский), 15:09 — 0:2. С. Терехов — 5 (О`Делл, Фальковский), 31:42 — 0:3. Яшкин — 34 (Барабанов, С. Терехов), 35:59 — 0:4. Барабанов — 25, 40:37 — 0:5. Семенов — 18 (Марченко, Барабанов), 50:44 — 0:6. Кателевский — 5 (Миллер, Дыняк), 55:56 — 0:7. Фальковский — 5 (Сафонов), 58:58 — 0:8.
Вратари: Шестаков — Билялов.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 19 (4+10+5) — 41 (13+14+14).
Судьи: Гофман, Юдаков.
20 марта. Астана. «Барыс-Арена».
«Лада» — «Амур» — 3:4 Б (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, 0:1)
Голы: Барулин — 12 (Грачев, Мищенко), 0:15 — 0:1. Михайлов — 11 (Неколенко, Ибрагимов), 38:08 — 1:1. Михайлов — 12 (Кугрышев, Шараканов), 43:12 — 2:1. Михайлов — 13, 45:25 — 3:1. Барулин — 13 (Гальченюк), 56:50 — 3:2. Коротких — 9 (Грецкий), 57:42 — 3:3.
Победный буллит: Коротких.
Вратари: Овчарик — Кобозев.
Штраф: 14 — 10.
Броски: 26 (9+10+6+1) — 30 (10+8+10+2).
Судьи: Кочетов, Лаврентьев.
20 марта. Тольятти. Лада Арена.
«Витязь» — «Авангард» — 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)
Голы: Буше — 27 (бол., Ткачев, Окулов), 4:33 — 0:1. Барак — 21 (Бучельников, Чивилев), 6:07 — 1:1. Чистяков — 19 (Якупов), 16:18 — 1:2. Ежов — 2 (бол., Заседа, Чивилев), 56:09 — 2:2. Окулов — 16 (Спунер), 60:26 — 2:3.
Вратари: Шикин — Серебряков.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 33 (9+15+9+0) — 25 (7+10+7+1).
Судьи: Бирин, Сидоренко.
20 марта. Балашиха. Арена Балашиха.
«Торпедо» — «Северсталь» — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Голы: Шавин — 7 (Белевич), 4:27 — 1:0. Чебыкин — 9 (бол., Скоренов, Кручинин), 13:55 — 1:1. Фирстов — 13, 33:42 — 2:1. Пилипенко — 30 (Ильин), 43:49 — 2:2. Чебыкин — 10 (Барберио), 46:54 — 2:3.
Вратари: Кульбаков (58:26) — Самойлов.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 21 (7+8+6) — 44 (14+15+15).
Судьи: Акузовский, Васильев.
20 марта. Нижний Новгород. КРК Нагорный.
«Спартак» — «Сочи» — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
Голы: Голдобин — 20 (Морозов, Беляев), 3:42 — 1:0. Ткаченко — 3 (Рубцов), 12:21 — 2:0. Грэм — 9 (Хафизов), 46:03 — 2:1. Пивчулин — 3 (Усманов), 47:44 — 3:1.
Вратари: Николаев — Волохин.
Штраф: 41 — 29.
Броски: 28 (9+10+9) — 37 (8+15+14).
Судьи: Беляев, Шувалов.
20 марта. Москва. Мегаспорт.
Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -