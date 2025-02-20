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КХЛ, результаты и видео голов 20 февраля: «Барыс» уступил «Северстали», «Спартак» победил «Сибирь» и другие матчи

Игроки «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Матчи FONBET чемпионата КХЛ

20 февраля, четверг

«Автомобилист» — «Амур» — 5:3 (1:2, 2:0, 2:1)
Голы: Меркли — 9, 6:46 — 1:0. Щемеров — 3 (бол., Гуркин, О. Ли), 9:17 — 1:1. Броссо — 13 (О. Ли, Коротких), 11:04 — 1:2. Валитов — 1 (Да Коста), 28:13 — 2:2. Шаров — 13 (бол., Мэйсек, Голышев), 31:33 — 3:2. Шаров — 14 (бол., Мэйсек, Да Коста), 45:54 — 4:2. Лапин — 5 (Гуркин, Щемеров), 49:14 — 4:3. Хрипунов — 10 (Голышев), 57:40 — 5:3.
Вратари: Аликин — Кобозев (59:25).
Штраф: 11 — 13.
Броски: 39 (9+15+15) — 31 (13+10+8).
Судьи: Лазарев, Спирин.
20 февраля. Екатеринбург. Уралец.

«Барыс» — «Северсталь» — 2:6 (0:1, 1:4, 1:1)
Голы: Абросимов — 8 (бол., Аймурзин, Пилипенко), 10:14 — 0:1. Буренов — 2 (Чебыкин, Кручинин), 23:20 — 0:2. Кручинин — 8 (Чебыкин, Смирнов), 30:16 — 0:3. Старченко — 1 (Шульга, Панюков), 33:50 — 1:3. Ильин — 5 (Аймурзин, Буренов), 34:14 — 1:4. Пилипенко — 27 (Аймурзин, Ильин), 37:34 — 1:5. Чуркин — 4 (мен., Калдис), 45:33 — 1:6. Симонов — 1 (Кайыржан, Шульга), 52:15 — 2:6.
Вратари: Шутов — Самойлов.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 27 (6+7+14) — 35 (12+14+9).
Судьи: Метальников, Овчинников.
20 февраля. Астана. Барыс-Арена.

«Локомотив» — «Куньлунь» — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
Голы: Николаев — 1 (бол., Сурин, Бут), 4:01 — 1:0. Шалунов — 18 (Киселевич, Алексеев), 8:22 — 2:0. Кэмпбелл — 11 (Дрозг), 12:22 — 2:1. Никулин — 9 (Иванов, Сурин), 44:31 — 3:1. Березкин — 14 (Шалунов, Елесин), 57:23 — 4:1.
Вратари: Мельничук — Рибар (Смит, 40:00).
Штраф: 0 — 4.
Броски: 33 (9+10+14) — 24 (11+6+7).
Судьи: Гамалей, Кочетов.
20 февраля. Ярославль. Арена-2000.

«Спартак» — «Сибирь» — 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
Голы: Вишневский — 5 (бол., Голдобин), 13:01 — 1:0. Пьянов — 7 (бол., Андреофф, Бек), 17:13 — 1:1. Мальцев — 14 (бол., Пашин, Ружичка), 19:17 — 2:1. Галимов — 12, 29:29 — 3:1. Ружичка — 25 (Филин, Орлов), 32:50 — 4:1. Бек — 15 (Андреофф, Лайпсик), 43:56 — 4:2. Локтионов — 15 (бол., Голдобин, Вишневский), 55:35 — 5:2. Корбит — 1 (Лукьянцев, Ефремов), 59:00 — 6:2.
Вратари: Загидулин — Красоткин (Костин, 32:50).
Штраф: 10 — 14.
Броски: 41 (19+9+13) — 34 (10+5+19).
Судьи: Акузовский, Белов.
20 февраля. Москва. Мегаспорт.

Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 8 6 2 13
2 Ак Барс 9 6 3 13
3 Нефтехимик 8 5 3 11
4 Барыс 7 5 2 10
5 Салават Юлаев 7 4 3 9
6 Авангард 8 4 4 8
7 Амур 8 3 5 7
8 Адмирал 8 2 6 6
9 Автомобилист 8 2 6 6
10 Сибирь 8 2 6 6
11 Трактор 6 2 4 4
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 9 7 2 14
2 Торпедо НН 8 6 2 12
3 Спартак 8 5 3 11
4 ЦСКА 8 5 3 10
5 СКА 6 5 1 10
6 Динамо М 9 5 4 10
7 Динамо Мн 7 2 5 8
8 Северсталь 8 3 5 7
9 Шанхай Дрэгонс 5 3 2 6
10 Лада 8 1 7 5
11 Сочи 7 1 6 2
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25.09 12:00 Амур – Локомотив 3 : 1
25.09 17:00 Трактор – СКА - : -
25.09 18:00 Лада – ЦСКА - : -
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