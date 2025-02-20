КХЛ, результаты и видео голов 20 февраля: «Барыс» уступил «Северстали», «Спартак» победил «Сибирь» и другие матчи
20 февраля, четверг
«Автомобилист» — «Амур» — 5:3 (1:2, 2:0, 2:1)
Голы: Меркли — 9, 6:46 — 1:0. Щемеров — 3 (бол., Гуркин, О. Ли), 9:17 — 1:1. Броссо — 13 (О. Ли, Коротких), 11:04 — 1:2. Валитов — 1 (Да Коста), 28:13 — 2:2. Шаров — 13 (бол., Мэйсек, Голышев), 31:33 — 3:2. Шаров — 14 (бол., Мэйсек, Да Коста), 45:54 — 4:2. Лапин — 5 (Гуркин, Щемеров), 49:14 — 4:3. Хрипунов — 10 (Голышев), 57:40 — 5:3.
Вратари: Аликин — Кобозев (59:25).
Штраф: 11 — 13.
Броски: 39 (9+15+15) — 31 (13+10+8).
Судьи: Лазарев, Спирин.
20 февраля. Екатеринбург. Уралец.
«Барыс» — «Северсталь» — 2:6 (0:1, 1:4, 1:1)
Голы: Абросимов — 8 (бол., Аймурзин, Пилипенко), 10:14 — 0:1. Буренов — 2 (Чебыкин, Кручинин), 23:20 — 0:2. Кручинин — 8 (Чебыкин, Смирнов), 30:16 — 0:3. Старченко — 1 (Шульга, Панюков), 33:50 — 1:3. Ильин — 5 (Аймурзин, Буренов), 34:14 — 1:4. Пилипенко — 27 (Аймурзин, Ильин), 37:34 — 1:5. Чуркин — 4 (мен., Калдис), 45:33 — 1:6. Симонов — 1 (Кайыржан, Шульга), 52:15 — 2:6.
Вратари: Шутов — Самойлов.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 27 (6+7+14) — 35 (12+14+9).
Судьи: Метальников, Овчинников.
20 февраля. Астана. Барыс-Арена.
«Локомотив» — «Куньлунь» — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
Голы: Николаев — 1 (бол., Сурин, Бут), 4:01 — 1:0. Шалунов — 18 (Киселевич, Алексеев), 8:22 — 2:0. Кэмпбелл — 11 (Дрозг), 12:22 — 2:1. Никулин — 9 (Иванов, Сурин), 44:31 — 3:1. Березкин — 14 (Шалунов, Елесин), 57:23 — 4:1.
Вратари: Мельничук — Рибар (Смит, 40:00).
Штраф: 0 — 4.
Броски: 33 (9+10+14) — 24 (11+6+7).
Судьи: Гамалей, Кочетов.
20 февраля. Ярославль. Арена-2000.
«Спартак» — «Сибирь» — 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
Голы: Вишневский — 5 (бол., Голдобин), 13:01 — 1:0. Пьянов — 7 (бол., Андреофф, Бек), 17:13 — 1:1. Мальцев — 14 (бол., Пашин, Ружичка), 19:17 — 2:1. Галимов — 12, 29:29 — 3:1. Ружичка — 25 (Филин, Орлов), 32:50 — 4:1. Бек — 15 (Андреофф, Лайпсик), 43:56 — 4:2. Локтионов — 15 (бол., Голдобин, Вишневский), 55:35 — 5:2. Корбит — 1 (Лукьянцев, Ефремов), 59:00 — 6:2.
Вратари: Загидулин — Красоткин (Костин, 32:50).
Штраф: 10 — 14.
Броски: 41 (19+9+13) — 34 (10+5+19).
Судьи: Акузовский, Белов.
20 февраля. Москва. Мегаспорт.
Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|8
|6
|2
|13
|2
|Ак Барс
|9
|6
|3
|13
|3
|Нефтехимик
|8
|5
|3
|11
|4
|Барыс
|7
|5
|2
|10
|5
|Салават Юлаев
|7
|4
|3
|9
|6
|Авангард
|8
|4
|4
|8
|7
|Амур
|8
|3
|5
|7
|8
|Адмирал
|8
|2
|6
|6
|9
|Автомобилист
|8
|2
|6
|6
|10
|Сибирь
|8
|2
|6
|6
|11
|Трактор
|6
|2
|4
|4
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|9
|7
|2
|14
|2
|Торпедо НН
|8
|6
|2
|12
|3
|Спартак
|8
|5
|3
|11
|4
|ЦСКА
|8
|5
|3
|10
|5
|СКА
|6
|5
|1
|10
|6
|Динамо М
|9
|5
|4
|10
|7
|Динамо Мн
|7
|2
|5
|8
|8
|Северсталь
|8
|3
|5
|7
|9
|Шанхай Дрэгонс
|5
|3
|2
|6
|10
|Лада
|8
|1
|7
|5
|11
|Сочи
|7
|1
|6
|2
|25.09
|12:00
|Амур – Локомотив
|3 : 1
|25.09
|17:00
|Трактор – СКА
|- : -
|25.09
|18:00
|Лада – ЦСКА
|- : -