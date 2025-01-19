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Сегодня, 10:30

КХЛ, расписание и результаты матчей 19 января: «Сибирь» — ЦСКА, «Барыс» — «Локомотив»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Никита Нестеров и Сергей Широков.
Фото ХК ЦСКА
Матчи FONBET чемпионата КХЛ.

19 января, воскресенье

13.30 (мск) «Сибирь» — ЦСКА

15.00 «Барыс» — «Локомотив»

1700 «Сочи» — «Автомобилист»

Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 47 37 10 76
2 Динамо М 46 28 18 59
3 Спартак 45 27 18 59
4 ЦСКА 45 26 19 59
5 Северсталь 46 28 18 57
6 Динамо Мн 46 25 21 56
7 СКА 45 25 20 55
8 Торпедо 45 20 25 48
9 Куньлунь РС 46 20 26 44
10 Витязь 45 18 27 41
11 Сочи 45 14 31 32
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 48 30 18 65
2 Ак Барс 45 29 16 60
3 Сал. Юлаев 45 29 16 60
4 Металлург Мг 47 28 19 59
5 Автомобилист 45 26 19 58
6 Авангард 45 24 21 51
7 Адмирал 46 20 26 47
8 Сибирь 45 19 26 44
9 Лада 45 18 27 42
10 Нефтехимик 46 14 32 40
11 Амур 47 11 36 27
12 Барыс 47 10 37 25
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24.01
19.01 13:30
Сибирь – ЦСКА
 - : -
19.01 15:00
Барыс – Локомотив
 - : -
19.01 17:00
Сочи – Автомобилист
 - : -
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