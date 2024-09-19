КХЛ, результаты и видео голов 19 сентября: ЦСКА — «Витязь», «Сочи» — СКА и другие матчи
Матчи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
19 сентября, четверг
«Сибирь» — «Куньлунь Ред Стар» — 15.30
«Трактор» — «Нефтехимик» — 17.00
«Ак Барс» — «Барыс» — 19.00
ЦСКА — «Витязь» — 19.30
«Сочи» — СКА — 19.30
Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Нефтехимик
|6
|4
|2
|8
|2
|Сал. Юлаев
|5
|4
|1
|8
|3
|Трактор
|5
|3
|2
|7
|4
|Автомобилист
|6
|3
|3
|7
|5
|Авангард
|6
|3
|3
|7
|6
|Сибирь
|6
|3
|3
|6
|7
|Адмирал
|4
|2
|2
|5
|8
|Лада
|6
|2
|4
|5
|9
|Амур
|5
|2
|3
|4
|10
|Ак Барс
|4
|2
|2
|4
|11
|Барыс
|5
|1
|4
|3
|12
|Металлург Мг
|6
|1
|5
|2
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|6
|5
|1
|10
|2
|Северсталь
|7
|5
|2
|10
|3
|Спартак
|5
|4
|1
|9
|4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|7
|5
|Динамо Мн
|5
|3
|2
|6
|6
|Куньлунь РС
|6
|3
|3
|6
|7
|СКА
|5
|2
|3
|5
|8
|Торпедо
|7
|2
|5
|5
|9
|Витязь
|5
|2
|3
|4
|10
|Динамо М
|6
|2
|4
|4
|11
|Сочи
|4
|2
|2
|4
Результаты / календарь
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
|19.09
|15:30
|
Сибирь – Куньлунь РС
|- : -
|19.09
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|- : -
|19.09
|19:00
|
Ак Барс – Барыс
|- : -
|19.09
|19:30
|
ЦСКА – Витязь
|- : -
|19.09
|19:30
|
Сочи – СКА
|- : -
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