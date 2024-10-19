КХЛ, расписание и результаты 19 октября: «Амур» — «Спартак», «Торпедо» — «Динамо» (Москва) и другие матчи
Матчи FONBET чемпионата КХЛ.
19 октября, суббота
13.30. «Сибирь» — «Северсталь»
17.00. «Торпедо» — «Динамо» (Москва)
17.10. «Динамо» (Минск) — «Нефтехимик»
Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|17
|13
|4
|28
|2
|СКА
|17
|11
|6
|23
|3
|Спартак
|16
|10
|6
|22
|4
|Северсталь
|17
|10
|7
|20
|5
|Торпедо
|16
|9
|7
|20
|6
|ЦСКА
|17
|7
|10
|20
|7
|Динамо Мн
|15
|8
|7
|17
|8
|Динамо М
|16
|8
|8
|17
|9
|Витязь
|16
|8
|8
|16
|10
|Куньлунь РС
|17
|6
|11
|13
|11
|Сочи
|16
|6
|10
|13
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|17
|12
|5
|26
|2
|Автомобилист
|17
|10
|7
|22
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Нефтехимик
|17
|7
|10
|19
|5
|Металлург Мг
|18
|9
|9
|18
|6
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|7
|Сал. Юлаев
|14
|8
|6
|16
|8
|Лада
|17
|7
|10
|16
|9
|Адмирал
|15
|6
|9
|15
|10
|Авангард
|17
|6
|11
|13
|11
|Амур
|16
|5
|11
|12
|12
|Барыс
|16
|3
|13
|7
Результаты / календарь
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
|19.10
|10:00
|
Адмирал – Лада
|- : -
|19.10
|10:30
|
Амур – Спартак
|- : -
|19.10
|13:30
|
Сибирь – Северсталь
|- : -
|19.10
|14:00
|
Витязь – Металлург Мг
|- : -
|19.10
|17:00
|
Торпедо – Динамо М
|- : -
|19.10
|17:00
|
Локомотив – Барыс
|- : -
|19.10
|17:10
|
Динамо Мн – Нефтехимик
|- : -
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