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Сегодня, 09:50

КХЛ, расписание и результаты 19 октября: «Амур» — «Спартак», «Торпедо» — «Динамо» (Москва) и другие матчи

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«Торпедо» - «Динамо» (Москва).
Фото ХК «Торпедо»
Матчи FONBET чемпионата КХЛ.

19 октября, суббота

10.00 мск. «Адмирал» — «Лада»

10.30. «Амур» — «Спартак»

13.30. «Сибирь» — «Северсталь»

14.00. «Витязь» — «Металлург»

17.00. «Локомотив» — «Барыс»

17.00. «Торпедо» — «Динамо» (Москва)

17.10. «Динамо» (Минск) — «Нефтехимик»

Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 17 13 4 28
2 СКА 17 11 6 23
3 Спартак 16 10 6 22
4 Северсталь 17 10 7 20
5 Торпедо 16 9 7 20
6 ЦСКА 17 7 10 20
7 Динамо Мн 15 8 7 17
8 Динамо М 16 8 8 17
9 Витязь 16 8 8 16
10 Куньлунь РС 17 6 11 13
11 Сочи 16 6 10 13
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 17 12 5 26
2 Автомобилист 17 10 7 22
3 Сибирь 15 9 6 19
4 Нефтехимик 17 7 10 19
5 Металлург Мг 18 9 9 18
6 Ак Барс 15 9 6 18
7 Сал. Юлаев 14 8 6 16
8 Лада 17 7 10 16
9 Адмирал 15 6 9 15
10 Авангард 17 6 11 13
11 Амур 16 5 11 12
12 Барыс 16 3 13 7
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22.10
23.10
24.10
19.10 10:00
Адмирал – Лада
 - : -
19.10 10:30
Амур – Спартак
 - : -
19.10 13:30
Сибирь – Северсталь
 - : -
19.10 14:00
Витязь – Металлург Мг
 - : -
19.10 17:00
Торпедо – Динамо М
 - : -
19.10 17:00
Локомотив – Барыс
 - : -
19.10 17:10
Динамо Мн – Нефтехимик
 - : -
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