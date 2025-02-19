КХЛ, результаты и видео голов 19 февраля: ЦСКА уступил минскому «Динамо», «Авангард» обыграл «Металлург» и другие матчи
19 февраля, среда
«Авангард» — «Металлург» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Игумнов — 6 (Чистяков, Прохоркин), 2:52 — 1:0. Камалов — 1 (Джонсон), 23:03 — 1:1. Фьоре — 8 (бол., Спунер, Окулов), 33:24 — 2:1.
Вратари: Серебряков — Набоков (58:09).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 20 (6+13+1) — 27 (9+5+13).
Судьи: Беляев, Бирин.
19 февраля. Омск. G-Drive Арена.
«Лада» — «Салават Юлаев» — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы: Ожгихин — 5 (Романов), 8:31 — 1:0. Юртайкин — 7 (Калабушкин, Березин), 27:54 — 2:0. Морозов — 1 (бол., Михайлов, Камара), 34:18 — 3:0.
Вратари: Трушков — Вязовой (54:11).
Штраф: 14 — 40.
Броски: 30 (9+16+5) — 30 (13+8+9).
Судьи: Морозов, Сергеев.
19 февраля. Тольятти. Лада Арена.
«Динамо» Москва — «Сочи» — 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)
Голы: Сероух — 12 (Гараев, Мачулин), 9:17 — 0:1. Адамчук — 3 (Сергеев, Кудрявцев), 22:06 — 1:1. Сероух — 13 (Гараев), 25:48 — 1:2. Сероух — 14 (Волков, Гараев), 35:11 — 1:3. Слепышев — 2 (Рашевский, Адамчук), 39:27 — 2:3. Пыленков — 6 (Комтуа), 44:28 — 3:3. Сероух — 15 (бол., Хохлачев, Яремчук), 51:46 — 3:4. Сероух — 16 (п.в., Гараев, Мачулин), 57:29 — 3:5.
Вратари: Моторыгин (Подъяпольский, 35:11, 57:19 — 57:29, 57:35) — Иванов (Волохин, 17:28).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 43 (12+19+12) — 19 (5+8+6).
Судьи: Дударов, Мочалов.
19 февраля. Москва. «ВТБ Арена».
ЦСКА — «Динамо» Минск — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Голы: Пинчук — 20 (Тирни, Брук), 6:26 — 0:1. Волков — 16 (Пинчук), 23:17 — 0:2. Провольнев — 4 (Дроздов, Соркин), 33:02 — 1:2. Шипачев — 9 (Мороз), 33:31 — 1:3. Шипачев — 10 (Тирни, Брук), 59:36 — 1:4.
Вратари: Гамзин (Хомченко, 33:31) — Демченко.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 18 (5+6+7) — 33 (12+13+8).
Судьи: Акузовский, Соин.
19 февраля. Москва. «ЦСКА Арена».
Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|8
|6
|2
|13
|2
|Ак Барс
|9
|6
|3
|13
|3
|Нефтехимик
|8
|5
|3
|11
|4
|Барыс
|7
|5
|2
|10
|5
|Салават Юлаев
|7
|4
|3
|9
|6
|Авангард
|8
|4
|4
|8
|7
|Амур
|8
|3
|5
|7
|8
|Адмирал
|8
|2
|6
|6
|9
|Автомобилист
|8
|2
|6
|6
|10
|Сибирь
|8
|2
|6
|6
|11
|Трактор
|6
|2
|4
|4
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|9
|7
|2
|14
|2
|Торпедо НН
|8
|6
|2
|12
|3
|Спартак
|8
|5
|3
|11
|4
|ЦСКА
|8
|5
|3
|10
|5
|СКА
|6
|5
|1
|10
|6
|Динамо М
|9
|5
|4
|10
|7
|Динамо Мн
|7
|2
|5
|8
|8
|Северсталь
|8
|3
|5
|7
|9
|Шанхай Дрэгонс
|5
|3
|2
|6
|10
|Лада
|8
|1
|7
|5
|11
|Сочи
|7
|1
|6
|2
|25.09
|12:00
|Амур – Локомотив
|3 : 1
|25.09
|17:00
|Трактор – СКА
|- : -
|25.09
|18:00
|Лада – ЦСКА
|- : -