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КХЛ, результаты и видео голов 19 февраля: ЦСКА уступил минскому «Динамо», «Авангард» обыграл «Металлург» и другие матчи

Наиль Якупов и Денис Зернов.
Фото ХК «Авангард»
Матчи FONBET чемпионата КХЛ

19 февраля, среда

«Авангард» — «Металлург» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Игумнов — 6 (Чистяков, Прохоркин), 2:52 — 1:0. Камалов — 1 (Джонсон), 23:03 — 1:1. Фьоре — 8 (бол., Спунер, Окулов), 33:24 — 2:1.
Вратари: Серебряков — Набоков (58:09).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 20 (6+13+1) — 27 (9+5+13).
Судьи: Беляев, Бирин.
19 февраля. Омск. G-Drive Арена.

«Лада» — «Салават Юлаев» — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы: Ожгихин — 5 (Романов), 8:31 — 1:0. Юртайкин — 7 (Калабушкин, Березин), 27:54 — 2:0. Морозов — 1 (бол., Михайлов, Камара), 34:18 — 3:0.
Вратари: Трушков — Вязовой (54:11).
Штраф: 14 — 40.
Броски: 30 (9+16+5) — 30 (13+8+9).
Судьи: Морозов, Сергеев.
19 февраля. Тольятти. Лада Арена.

«Динамо» Москва — «Сочи» — 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)
Голы: Сероух — 12 (Гараев, Мачулин), 9:17 — 0:1. Адамчук — 3 (Сергеев, Кудрявцев), 22:06 — 1:1. Сероух — 13 (Гараев), 25:48 — 1:2. Сероух — 14 (Волков, Гараев), 35:11 — 1:3. Слепышев — 2 (Рашевский, Адамчук), 39:27 — 2:3. Пыленков — 6 (Комтуа), 44:28 — 3:3. Сероух — 15 (бол., Хохлачев, Яремчук), 51:46 — 3:4. Сероух — 16 (п.в., Гараев, Мачулин), 57:29 — 3:5.
Вратари: Моторыгин (Подъяпольский, 35:11, 57:19 — 57:29, 57:35) — Иванов (Волохин, 17:28).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 43 (12+19+12) — 19 (5+8+6).
Судьи: Дударов, Мочалов.
19 февраля. Москва. «ВТБ Арена».

ЦСКА — «Динамо» Минск — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Голы: Пинчук — 20 (Тирни, Брук), 6:26 — 0:1. Волков — 16 (Пинчук), 23:17 — 0:2. Провольнев — 4 (Дроздов, Соркин), 33:02 — 1:2. Шипачев — 9 (Мороз), 33:31 — 1:3. Шипачев — 10 (Тирни, Брук), 59:36 — 1:4.
Вратари: Гамзин (Хомченко, 33:31) — Демченко.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 18 (5+6+7) — 33 (12+13+8).
Судьи: Акузовский, Соин.
19 февраля. Москва. «ЦСКА Арена».

Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

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Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 8 6 2 13
2 Ак Барс 9 6 3 13
3 Нефтехимик 8 5 3 11
4 Барыс 7 5 2 10
5 Салават Юлаев 7 4 3 9
6 Авангард 8 4 4 8
7 Амур 8 3 5 7
8 Адмирал 8 2 6 6
9 Автомобилист 8 2 6 6
10 Сибирь 8 2 6 6
11 Трактор 6 2 4 4
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 9 7 2 14
2 Торпедо НН 8 6 2 12
3 Спартак 8 5 3 11
4 ЦСКА 8 5 3 10
5 СКА 6 5 1 10
6 Динамо М 9 5 4 10
7 Динамо Мн 7 2 5 8
8 Северсталь 8 3 5 7
9 Шанхай Дрэгонс 5 3 2 6
10 Лада 8 1 7 5
11 Сочи 7 1 6 2
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25.09 12:00 Амур – Локомотив 3 : 1
25.09 17:00 Трактор – СКА - : -
25.09 18:00 Лада – ЦСКА - : -
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