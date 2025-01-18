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Сегодня, 09:15

КХЛ, расписание и результаты 18 января: «Адмирал» — «Ак Барс», «Лада» — «Витязь»

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Павел Шэн и Никита Дыняк.
Фото ХК «Адмирал»
Матчи FONBET чемпионата КХЛ.

18 января, суббота

10.00 (мск) «Адмирал» — «Ак Барс»

10.30 «Амур» — «Металлург»

16.00 «Лада» — «Витязь»

Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 47 37 10 76
2 Динамо М 46 28 18 59
3 Спартак 45 27 18 59
4 ЦСКА 45 26 19 59
5 Северсталь 46 28 18 57
6 Динамо Мн 46 25 21 56
7 СКА 45 25 20 55
8 Торпедо 45 20 25 48
9 Куньлунь РС 46 20 26 44
10 Витязь 44 17 27 39
11 Сочи 45 14 31 32
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 48 30 18 65
2 Сал. Юлаев 45 29 16 60
3 Ак Барс 44 28 16 58
4 Автомобилист 45 26 19 58
5 Металлург Мг 46 28 18 58
6 Авангард 45 24 21 51
7 Адмирал 45 20 25 47
8 Сибирь 45 19 26 44
9 Лада 44 18 26 42
10 Нефтехимик 46 14 32 40
11 Амур 46 10 36 25
12 Барыс 47 10 37 25
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21.01
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23.01
18.01 10:00
Адмирал – Ак Барс
 - : -
18.01 10:30
Амур – Металлург Мг
 - : -
18.01 16:00
Лада – Витязь
 - : -
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