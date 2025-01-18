КХЛ, расписание и результаты 18 января: «Адмирал» — «Ак Барс», «Лада» — «Витязь»
Матчи FONBET чемпионата КХЛ.
18 января, суббота
10.00 (мск) «Адмирал» — «Ак Барс»
10.30 «Амур» — «Металлург»
16.00 «Лада» — «Витязь»
Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|47
|37
|10
|76
|2
|Динамо М
|46
|28
|18
|59
|3
|Спартак
|45
|27
|18
|59
|4
|ЦСКА
|45
|26
|19
|59
|5
|Северсталь
|46
|28
|18
|57
|6
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|7
|СКА
|45
|25
|20
|55
|8
|Торпедо
|45
|20
|25
|48
|9
|Куньлунь РС
|46
|20
|26
|44
|10
|Витязь
|44
|17
|27
|39
|11
|Сочи
|45
|14
|31
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|48
|30
|18
|65
|2
|Сал. Юлаев
|45
|29
|16
|60
|3
|Ак Барс
|44
|28
|16
|58
|4
|Автомобилист
|45
|26
|19
|58
|5
|Металлург Мг
|46
|28
|18
|58
|6
|Авангард
|45
|24
|21
|51
|7
|Адмирал
|45
|20
|25
|47
|8
|Сибирь
|45
|19
|26
|44
|9
|Лада
|44
|18
|26
|42
|10
|Нефтехимик
|46
|14
|32
|40
|11
|Амур
|46
|10
|36
|25
|12
|Барыс
|47
|10
|37
|25
Результаты / календарь
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
|18.01
|10:00
|
Адмирал – Ак Барс
|- : -
|18.01
|10:30
|
Амур – Металлург Мг
|- : -
|18.01
|16:00
|
Лада – Витязь
|- : -
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